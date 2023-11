Mac, a nova atualização vai facilitar sua vida: todas as novidades da Apple

Chegou o momento que muitos usuários da Apple esperavam com o lançamento da nova versão do Ventura com patches de segurança, mas o que há de novo? Vale a pena atualizar.

Periodicamente, como não poderia deixar de ser, o sistema operacional da Apple também é atualizado, e a versão, que tecnicamente é 13.6.1, que todos conhecem como Ventura, trabalha em vários aspectos, inclusive na segurança. As áreas em que a Apple trabalhou são diversas. Se você ainda não instalou o Ventura, está perdendo muitas coisas novas. Em primeiro lugar, há todos estes Pequenos ajustes que permitem gerenciar melhor seu tempo Começando também pela organização de aplicativos.

passa por um Costumização De algumas mensagens Na tela mesmo A integração é mais direta do que outros produtos Da Apple no ecossistema criado a partir do computador, seja desktop ou mobile. A página dedicada ao MacOS Ventura no site oficial foi atualizada há algum tempo com versões subsequentes, mas vale a pena ver como é esse sistema operacional e como ele se compara, digamos, ao Sonoma.

Por que você deve mudar para MacOS Ventura

Talvez a maior novidade do novo Mac Ventura seja o que… Ele é chamado de gerente de palco. Está prestes a Assembleias espontâneas Que o sistema operacional cria com base nos aplicativos usados ​​com mais frequência em geral. A ideia de agrupar aplicativos em grupos é algo que já vimos e, em última análise, é conveniente tanto no PC quanto no celular, mas o que Ventura parece fazer é Crie grupos você mesmo, Para que você tenha em mãos, por exemplo, tudo que precisa para trabalhar ou tudo que precisa para se divertir.

Alguns exemplos de combinações mais específicas são aquelas em que é sugerida uma combinação de X/Twitter e Amazon Prime para que você possa assistir e falar sobre seus programas favoritos em tempo real nas redes sociais. Outro aspecto em que a equipe da Apple parece ter trabalhado muito é Distinguir entre o momento de trabalho e o momento privado da vida. O sistema de foco já foi atualizado, e dependendo do filtro escolhido, os aplicativos se comportam de acordo, mostrando apenas o que é necessário naquele momento.

Se você trabalhar, verá apenas os interesses da sua agenda, não a sua vida privada. Por outro lado, se for fim de semana e você estiver oficialmente fora do trabalho, tudo relacionado ao trabalho pode ficar em espera. Outras atualizações dizem respeito ao Safari, que está equipado com toda uma série de novos serviços que Permitir, por exemplo Bloquear anúncios E tradução de páginas web. Por fim, é importante notar que você pode usar seu iPhone como uma webcam para poder usar serviços de streaming em seu Mac.