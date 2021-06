Levantar talentos é mais difícil do que jogar dinheiro com eles – Nerd4.life

Jim RyanO chefe da Sony, em entrevista à Axios, afirmou que é mais difícil levantando talentosQuem quer que os deuses joguem nele Capital, tirou uma foto muito boa da filosofia da Microsoft, que se baseia em aquisições.

Na entrevista, Ryan abordou vários tópicos, notadamente os sucessos no planejamento do lançamento de jogos do PlayStation Studios para PS4 e a relação entre a Sony e os estúdios censurados. Ryan: “Em termos de áreas em que melhoramos, eu diria que é o cronograma de lançamento do jogo PlayStation Studios. Adquirir talentos criativos não é tão fácil quanto gastar dinheiro com eles. Você também precisa dar a eles liberdade para serem criativos, assumir riscos e experimentar novas ideias.”

Como exemplo de um estúdio ao qual a Sony deu total liberdade, Ryan citou a Sucker Punch: “Pegue o fantasma de Tsushima do Sucker Punch. Este não era o jogo que pensávamos que eles iriam jogar, mas com nossos talentos evitamos ser rígidos ou institucionalizados. Queremos que eles usem nossos dispositivos como se fossem sua própria paleta de cores.“

De acordo com Ryan, os esforços da Sony na era PS4 valeram a pena e hoje você também está gostando PS5, para o qual vários títulos valiosos já foram lançados, como Homem-Aranha: Miles Morales, Returnal e Ratchet & Clank: Rift Apart.