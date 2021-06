Este é um dos jogos grátis de julho?

Depois de alguns dias de arquivoAnunciando a Missa do Conto da Peste, que foi realizada durante a conferência E3 2021 para Microsoft e Bethesda em 13 de junho passado, o Asobo Studio anunciou que Atualização gratuita para PS5 e Xbox Series X | S por A Plague Tale Innocence.

Em ambos os consoles da próxima geração, Amicia e Hugo Adventure serão executados em 4K e 60fps, com suporte para áudio 3D. Tudo é tão lindo, mas por que falamos disso em relação a PlayStation Plus? Por um motivo simples: a data de lançamento é completamente questionável. A atualização para PS5 será lançada (mais a atualização para Xbox Series X | S) Terça-feira, 6 de julho, que é o dia exato em que a Sony será feita Jogos grátis de julho para assinantes do PlayStation Plus. Poderia fazer parte da coleção de Jogos Instantâneos do próximo mês? Não somos os únicos a perceber a coincidência, pois também encontramos comentários na web, inclusive Vazando Ele se espalhou antes mesmo de a atualização e a data de lançamento serem anunciadas.

A possível adição de A Plague Tale Innocence para PS5 ao free pick de Plus, entre outras coisas, irá confirmar a tendência a que a Sony se acostumou nos últimos tempos, que se caracteriza por Muitos jogos PS5 acabaram no Plus instantaneamente no primeiro dia: A este respeito, Destruction AllStars, Maquette, Oddworld: Soulstorm, Wreckfest e Operation: Tango vêm imediatamente à mente, o último Ainda é gratuito para todos os assinantes Plus. O que você acha? Esta é uma teoria razoável na sua opinião?