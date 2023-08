Naughty Dog no PS5: Neil Druckmann confirma que é o autor e diretor do próximo jogo

Pode ter havido alguma incerteza a esse respeito, dada a quantidade de compromissos que afetam o personagem em questão: além de co-criador da série de TV The Last of Us para a HBO, cuja segunda temporada aguardamos, Druckmann também recentemente tornou-se praticamente o único chefe da equipe de desenvolvimento. .

Neil Druckmann está considerando desenvolver o jogo de qualquer maneira

Apesar de tudo isso, Druckmann permanece Trabalhando na linha de frente No desenvolvimento do novo jogo para PS5, ou na produção de um novo projeto multijogador associado a The Last of Us, comumente conhecido como The Last of Us 2: Factions.

Isso ainda não foi anunciado, embora muitos acreditem que possa ser O Último de Nós: Parte 3um título que chegou a ser encontrado em vários rumores, mas nunca foi confirmado pela equipe.