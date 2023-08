Wi-Fi, mais forte, truque do técnico: descubra como fazer agora, depois eu coloco o roteador aqui

Nas últimas décadas, houve muitos avanços que vimos do ponto de vista tecnológico. Pensemos, por exemplo, na introdução das redes sociais, lideradas por gigantes como Facebook, Twitter, Instagram e finalmente Tik Tok para a demografia mais jovem.

Sem falar, por exemplo, da introdução dos smartphones, que aconteceu há mais de uma década, que literalmente permitiu revolucionar o mundo das mensagens instantâneas, que até há poucos anos era liderada pelo SMS às mensagens de texto e das MMS às MMS.

Finalmente chegamos ao começo plataformas de transmissão e deuses portais de comércio eletrônicoque permite comprar no conforto do sofá de sua casa, com cartões de crédito ou débito.

rede para todos

Todas essas conquistas foram possíveis graças ao advento da Internet, que aconteceu há mais de 20 anos. A Internet realmente revolucionou todas as áreas mencionadas, conseguindo se espalhar primeiro com a conexão de 56 kb e depois com a conexão ADSL e fibra ótica, que já chegou à maioria das cidades italianas, permitindo melhorar ainda mais a velocidade de download e upload.

No que diz respeito às fibras ópticas, só para dar um exemplo, vamos diferenciá-las respectivamente Fibra FTTCque vem para a cabana mais próxima de nossa casa, de Fibra FTTHpelo contrário, chega diretamente à nossa casa, aumentando e melhorando as velocidades de download e upload.

Dicas úteis

Infelizmente, muitas vezes acontece que sua conexão Wi-Fi doméstica (talvez conectada a um roteador Wi-Fi) não seja a melhor e até fique mais lenta: vamos descobrir juntos como melhorá-la rapidamente. O principal conselho que podemos dar a você a esse respeito é Posicione seu roteador Wi-Fi doméstico o mais centralmente possível em todos os cômodosde forma a aproveitar ao máximo cada canto da sua casa, sem abrandamentos devido a Presença excessiva de paredes Ou qualquer outro obstáculo entre o modem e o dispositivo que estamos usando.

Também é útil adotar repetidores wi-fique podem ser colocados nas áreas mais inacessíveis e aparentemente difíceis de nossa casa, para que o sinal seja repetido e amplificado para todas as áreas ao redor da casa.