Como ativar as notificações, escreve a Receita agora no Whatsapp, pela primeira vez entre os canais disponíveis

Notificações do WhatsApp? que issoAgência de receita E desta vez não é sobre isso Phishing: Sem comunicações enganosas, apenas notícias úteis para saber.

entre Primeiros canais disponíveis Após esta atualização, o aplicativo de mensagens também estará lágestão financeira Que, desta forma, transmite informação aos smartphones dos cidadãos Últimas notícias fiscais. Atualmente inclui mais de 5.000 membros.

nas próximas Algumas instruções simplesVocê pode ativar o serviço no seu celular.

No entanto, a funcionalidade de e-mail não está disponível para todos os usuários Atualizações Que vem de Canais do WhatsApp.

Entre os canais do Whatsapp também está a Receita Federal: as notícias são sempre atualizadas

Desde ontem, 13 de setembro de 2023, o novo produto chegou a 150 países ao redor do mundo, após um teste limitado.

O primeiro deles também está se formando na Itália Canais Entre estes há tambémAgência de receita Que estreou com um espaço para se comunicar diretamente com os usuários em O primeiro dia de operação.

“A agência foi escolhida pela Meta para ser a primeira e única administração pública italiana a apresentar a nova função. O canal de receitas está ativo e todos os usuários do WhatsApp podem acessá-lo de forma gradual e direta em seu smartphone ou computador pessoal.”.

Lemos sobre isso na notícia publicada pela revista Fiscoggi.

Deve ser imediatamente determinado que este é um método Comunicação unidirecional: Somente a Agência Fiscal escreve e publica o conteúdo, Não é possível entrar em contato com o departamento financeiro Utilize este serviço para solicitar esclarecimentos ou instruções, por exemplo.

É um tipo de Atualize seu quadro de avisos com as últimas notícias fiscais As pessoas podem se inscrever no canal Interaja com notícias publicadas Simplesmente interaja com emojis de conteúdos existentes.

Entre os canais do Whatsapp também está a Receita Federal: instruções para recebimento de atualizações

Novos recursos foram adicionados a bate-papos, histórias e registros de chamadas “Atualizações”mas o novo serviço só está ativo em Smartphones para alguns usuários Nesta frase.

Quem já tem um i ativo Canais do WhatsApp Você pode optar por receber comunicações da Agência Fiscal via “Pesquisar canais”, Que já oferece uma seleção de opções para seguir, ou via Função de pesquisa.

Basta tocar na tela ao lado da placa “+” Ou convite “Ele segue” Para receber as atualizações que a Direção das Finanças optar por incluir neste novo espaço de comunicação com os cidadãos que permanecerão Disponível por 30 dias.





E a Privacidade? A agência de receitas e o site oficial do aplicativo de mensagens tranquilizam todos os usuários sobre o ponto de vista Proteção de dados pessoais: O número de telefone e a foto do perfil de quem adere nunca são exibidos para quem gerencia canais ou para outros seguidores, e quaisquer dados de contato do departamento financeiro não serão visíveis.