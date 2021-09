Com a atualização mais recente, os usuários estão escapando

O WhatsApp parece inevitável; O aplicativo, que se destaca há muito tempo, está cada vez mais ameaçado com o advento do Telegram.

Em breve, o WhatsApp terá que dar a coroa ao Telegram como o melhor app de mensagens, ainda que para muitos essa mudança já tenha ocorrido. De fato, nas últimas semanas, o concorrente do grupo do Facebook prometeu atualizações interessantes, o que é tão importante que convenceu um grande número de usuários do WhatsApp a mudar definitivamente para a concorrência.

Há algum tempo, muitos usuários reclamam sobre uma grande lacuna entre os dois aplicativos, a favor do Telegram, mas A situação ficou pesada quando o WhatsApp começou a causar confusão na área de privacidade Sempre os tópicos mais sensíveis. Hoje, com as novas atualizações, parece não haver escapatória para o aplicativo do Facebook.

Battle Unfettered: Telegram assume a liderança

O WhatsApp parece estar perdendo terreno na batalha contra o Telegram; Se, até recentemente, o primeiro aplicativo se destacava como o aplicativo mais baixado – com dois milhões de downloads – hoje a distância está diminuindo drasticamente.

Também graças às recentes atualizações que o Telegram tem planejado, que têm um certo peso – bem como um impacto na audiência de usuários. Na verdade, fala-se de streaming ao vivo ilimitado, permitem que você tenha um número ilimitado de espectadores; Em suma, nos grupos pelos quais você é responsável, não há mais limite.

Mas não termina aí, porque estamos falando sobre isso também envio flexível, Talvez a mais interessante entre as novidades propostas. Ao tocar no adesivo encaminhar mensagem Você pode alterar a forma como a mensagem encaminhada é enviada. Na verdade, será possível mostrar ou ocultar o remetente original, manter ou remover anotações no caso de mídia e selecionar as mensagens encaminhadas conforme desejado.

Você também pode Percorra os canais Sem voltar para a lista de bate-papo, Todos os adesivos foram aprimorados – que agora foi movido para o primeiro plano na barra superior – Algumas melhorias também foram feitas no contador de comentários do canal.

Agora, uma luta desigual, portanto, entre as duas aplicações; O Telegram mostrou que pode melhorar muito mais rápido do que o concorrente Também demonstram interesse pela aparência e funcionalidade de outras mídias sociais.