Snapdragon X Elite, o critério é claro: quem vai lutar

Chegam os benchmarks do Snapdragon X Elite e os dados não deixam dúvidas: a nova plataforma aponta para o topo. Aqui está quem está competindo

chegando O novo processador Snapdragon da Qualcommprevista para 2024. É Ele apresenta a nova CPU Oryon de 12 núcleos, e o desempenho com benchmarks foi demonstrado durante o Snapdragon Summit 2023. Os testes realizados via Geekbench 6 (o aplicativo de benchmark usado globalmente) não deixam dúvidas: o X Elite competirá nos níveis mais altos. Os testes mostram, de fato, que no desempenho multi-core O X Elite supera o Apple M3 e nem um pouco.

Portanto, a nova oferta do Snapdragon não está apenas competindo com a série M2 da Apple, mas também está pronta para enfrentar as novas séries M3 e M3 Pro. Embora a nova plataforma da Apple pareça permanecer à frente em desempenho de núcleo único, A diferença no contexto multi-core é óbvia. Parece que o X Elite está pronto para a batalha.

Snapdragon X Elite: detalhes do benchmark

Durante os testes, a Qualcomm exibiu duas configurações do laptop, uma com TDP de 80W e outra com TDP de 23W. Embora estes não difiram em termos de núcleos, Diferentes soluções de refrigeração. Vamos começar com o laptop de 23W, que é o mais fraco dos dois. Isso atingiu o pico de 4,0 GHz no núcleo único, ficando logo abaixo do M3 da Apple, que atinge 4,05 GHz. Por outro lado, o M3 Obviamente perde em desempenho multi-coreonde o novo produto Qualcomm obtém 14.000 pontos no Geekbench, em comparação com 11.211 pontos do M3, graças aos quatro núcleos adicionais do X Elite.

No laptop de 80 watts, no entanto, o … A pontuação de base única ainda é inferior à do M3, mas muito mais próxima (com uma pontuação de 2.940 vs. 3.163 para M3) enquanto A pontuação multi-core salta para 15130. Alternativamente, quando comparado com o M3 Pro, é melhor, mas muito pouco, com 3.035 pontos em single-core e 15.173 em multi-core. Resumindo, a plataforma Qualcomm compete em pé de igualdade. Durante os testes, a eficiência energética do X Elite foi criticada, especialmente no teste de 80W.

A Qualcomm responde que o TDP afeta todo o dispositivo, não apenas o processador. O X Elite será flexível em termos de potência, ao mesmo tempo que suporta diferentes designs térmicos, tanto sem ventoinha quanto com resfriamento ativo. Atualmente é difícil comparar a duração da bateria entre o X Elite e o M3s devido às diferentes opções mostradas nos testes. De qualquer forma, o Snapdragon X Elite é muito bom e representa um grande avanço para laptops Windows. Ainda não sabemos nada sobre preços, exceto que a Qualcomm quer direcioná-los A faixa de preço está bem abaixo de 2.000 euros para o Macbook Pro.