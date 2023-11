Call of Duty Modern Warfare 3: Menos de um ano e meio de desenvolvimento e muita crise, segundo a Bloomberg

De acordo com fontes de Jason Schreier, estes tempos de desenvolvimento reduzidos teriam acontecido precisamente Comprometer a qualidade final para o jogo e contribuiu para as críticas negativas na imprensa sobre a campanha single-player (aqui estão nossos especiais dedicados), que como sabemos, entre outras coisas, é definitivamente mais curta do que os jogos Call of Duty anteriores.

Um novo relatório publicado pela Bloomberg indica que o desenvolvimento de… Call of Duty Guerra Moderna 3 Ele era Foi concluído em menos de um ano e meio praticamente menos da metade dos três anos normalmente necessários para produzir jogos da série, com Desenvolvedores que trabalharam à noite e nos finais de semana Para cumprir os prazos impostos pela Activision Blizzard.

Sledgehammer Games se sente traída pela Activision

Alguns membros anônimos da equipe da Sleldgehammer Games, que também trabalharam noites e fins de semana para completar o desenvolvimento, sentiram-se Traído pela Activision Blizzardjá que a administração prometeu que não teriam mais que passar por um ciclo de produção intensivo após o lançamento do jogo anterior, Call of Duty: Vanguard, que aparentemente foi feito em condições semelhantes.

O relatório continua explicando que nos primeiros meses de vida do projeto a história foi concebida como uma história única Spin-offs em menor escala Modern Warfare, ambientado no México, é certamente mais fácil de realizar com tempos de desenvolvimento curtos. No entanto, durante o verão do ano passado, os executivos da Activision Blizzard decidiram reiniciar a história e pediram à Sledgehammer Games que criasse uma sequência direta de Modern Warfare 2 centrada no vilão Vladimir Makarav. Isso basicamente forçou a equipe a iniciar uma nova campanha solo em cerca de 16 meses.

Os desenvolvedores também disseram que estavam frustrados com o manuseio do conteúdo pela Infinity Ward, o estúdio da Activision normalmente responsável pela série Modern Warfare, devido à ineficiência no compartilhamento de feedback e às vezes forçando mudanças importantes e indesejadas.

Obviamente, esta é uma informação não oficial que deve ser encarada com cautela, mesmo que venha de uma cabeça considerada confiável como Bloomberg.