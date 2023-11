Steam Deck LCD: cortes de preços para modelos de 256 GB, 64 GB e 512 GB foram descontinuados

Além da nova variante OLED, Valve anunciou novidades importantes para modelos mais antigos Superfície de vapor com display LCDcom o Versão de 256GB Quem sofreu um Redução permanente de preçosenquanto as versões de 64 GB e 512 GB foram descontinuadas, com estoque restante disponível com um corte de preço interessante.

Já falamos sobre isso nas notícias de anúncio do Steam Deck OLED, mas achamos que também seria certo dar espaço adequado a essas mudanças importantes na linha de cabos da Valve, considerando que elas estão na lista de desejos de muitos jogadores. E leitores.

Vamos começar com o display LCD Steam Deck com SSD NVMe de 256 GB, que estará disponível a partir de agora em 419 euros em vez de 549 euroscom queda de aproximadamente 24%.

Resumindo, um preço que pode atrair muitos gamers que talvez não se importem com as inovações oferecidas pela alternativa com display OLED e simplesmente desejam um dispositivo portátil para acessar sua biblioteca a um preço relativamente baixo.