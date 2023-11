Killer Instinct: Anniversary Edition foi anunciado gratuitamente para quem tem a Definitive Edition

Como prometido, um show especial ao vivo sobre Killer Instinct foi realizado nestes horários, por ocasião do 10 º aniversário Do capítulo de reinicialização lançado no Xbox One, durante o qual foi apresentada uma nova versão do jogo, intitulada Killer Instinct: Anniversary Edition.

Versão balanceada e melhorada

Killer Instinct: Anniversary Edition é uma versão atualizada, mas acima de tudo no topo Arbitragem Com algumas alterações aplicadas à jogabilidade, além do suporte 4K para a Série Xbox, não é uma versão completamente diferente, mas sim o resultado de um estudo para melhorar as características dos personagens para melhorar ao máximo a jogabilidade.

Conforme observado no gráfico acima, Killer Instinct permanece gratuito como jogo base, oferecendo a capacidade de usar um personagem rotativo a cada semana, com modos solo, local e classificado, enquanto atualiza para Anniversary (gratuito para quem possui a versão completa) permite acesso a todos os lutadores The 29, todos os modos de jogo e alguns bônus.

O preço de compra é de US$ 29,99, mas ainda não há data de lançamento específica, considerando que o jogo ainda está em fase de testes. No entanto, não deve demorar muito até o lançamento.

Aparentemente, o jogo estará disponível no primeiro dia no catálogo do Xbox Game Pass, com a versão atual do Killer Instinct atualizada no aniversário.