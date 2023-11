Audi TT, adeus carro esportivo. O último exemplo foi produzido

Adeus Audi TT. A marca alemã já tem O último exemplar do carro esportivo produzido Que se despede após 25 anos de trabalho. Já faz algum tempo que sabemos que é hora do carro esportivo encerrar sua história, mas agora também chegou a interrupção da produção.

A produção do Audi TT Coupé começou em 1998 e o modelo Toadster chegou no ano seguinte. A primeira geração foi baseada na plataforma transversal com motor dianteiro derivada do Volkswagen Golf IV. A gama de motores incluía motores turbo de 4 cilindros com potências que variavam de 150 a 225 cavalos, além de um motor V6 com 250 cavalos. Alternativamente, o modelo Audi TT quattro Sport pode contar com um motor de 4 cilindros com potência aumentada para 240 cv.

lá segunda geração O cupê chegou em 2006 e o ​​roadster em 2007. Esta geração também foi equipada com motor TDI. Também está disponível um motor turbo de quatro cilindros com potências que variam de 160 a 211 cv. Posteriormente, a Audi expandiu a gama com uma versão S de 272 cv e uma versão Audi TT RS de 340 cv (360 cv no modelo mais extremo TT RS plus).

finalmente, o A terceira e última geração O esportivo foi lançado em 2014 e foi oferecido em diversas versões e edições especiais. Com esta geração, a Audi introduziu algumas soluções aprimoradas, como instrumentos digitais no Audi virtual cockpit e lanternas traseiras OLED.

Depois de quase 25 anos de história, é hora de parar para comprar o esportivo Audi. Se a Audi estiver realmente considerando um sucessor elétrico do TT, isso levará vários anos. Resta aguardar por novidades sobre o assunto.