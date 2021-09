Verifique a possível programação do evento, mas está errado – Nerd4.life

alegado um programa subordinar Ver PlayStation foi declarado falso Da mesma fonte, que alegou ter postado apenas como uma brincadeira.

Notícias originais:

Possível apareceu na Internet um programa subordinar Ver PlayStation, que se confirmado seria verdadeiro alto. Muitos anúncios importantes e trailers de jogos muito esperados. Além disso, o abandonado será revelado no final.



Agenda de eventos do PlayStation?

O programa foi relatado por Jogos clássicos modernosDesenvolvido por Night Dive Studio e Limited Run Games, bem como YouTubers e entusiastas de jogos vintage. Essa é uma pessoa considerada confiável e geralmente não divulga informações falsas.

Como se pode ler na imagem capturada na tela do computador, o PlayStation Showcase deve começar com um vídeo de abertura e um discurso do presidente Jim Ryan. Então Ryan deveria sempre dar um jogo com Teruyuki Toriyama, produtor de títulos como Demon’s Souls, Bloodborne e Soul Sacrifice. O novo trailer de Horizon Forbidden West deve estrear logo depois disso, então deve ser a vez de Yoshinori Kitase da Square Enix entregar um novo título (Final Fantasy VII Remake – Parte 2 Ou Final Fantasy 16?). Você deve continuar com o trailer de Gran Turismo 7, em seguida, um vídeo dedicado às novas cores de DualSense.

No meio do show, deve haver outra bomba: Hasan Kahraman deve aparecer com Takuya Kozuki da Konami para revelar a verdadeira natureza de Abandoned (o novo Silent Hill? Novo Metal Gear?). O jogo deve ter duas partes durante a noite, complementadas com uma entrevista com o desenvolvedor.

Depois de desistir, o Blue Point e o PlayStation Scholar devem chegar e atualizar PlayStation Plus. Para encerrar, deve haver uma promoção de God of War: Ragnarok e Jim Ryan, com detalhes sobre outras novidades do PS5.

Claro que não há Nada é certo O convite é sempre o mesmo: leve tudo com muito cuidado. Seja qual for o caso, se esse é realmente o calendário da noite, será um momento muito bom para os proprietários de PS5.