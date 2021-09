A Naughty Dog está trabalhando em vários jogos AAA, de acordo com as vagas de emprego – Nerd4.life

cachorro obediente Funciona em diferentes jogos AAA De acordo com o que podemos descobrir através de uma série de Anuncio de emprego publicado pela empresa. Atualmente não há informações oficiais claras sobre qual será o próximo projeto dos autores de Uncharted e The Last of Us.

Espera-se que a Naughty Dog trabalhe em um jogo multiplayer baseado no universo de The Last of Us, mas o título ainda não foi totalmente apresentado. No entanto, parece que este não é o único projeto ativo na empresa. A equipe está procurando novos funcionários e a oferta de trabalho deixa claro que a contratação terá que definir um roteiro para “Um dos próximos jogos AAAA Naughty Dog também está à procura de um Coordenador (em uma função temporária) que possa ajudar a encontrar novos funcionários.



Ellie, de The Last of Us Part Two: Um dos novos projetos é dedicado a ela?

No momento não temos mais confirmações, mas uma frase desse tipo parece indicar que a empresa possui ativos Múltiplos projetos. Nos últimos meses e anos, tem-se falado em um remake do primeiro The Last of Us (informações confiáveis ​​compartilhadas por Jason Schreier), mas também da versão para PC de Uncharted e um novo endereço IP conhecido online como “Stray’s Cross ”

com o Ver PlayStation Programado para acontecer em 9 de setembro de 2021, esperamos que seja hora de um novo anúncio da Naughty Dog, que tem estado em silêncio após o lançamento de The Last of Us 2 em junho de 2020. Pena que você não gostou “, mas a Naughty Dog não está se segurando.