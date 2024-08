AliExpress, está em andamento a campanha dedicada à volta às aulas Il Tirreno

Roma (Italpress) – A campanha dedicada à volta às aulas da plataforma internacional de comércio eletrônico AliExpress está em andamento e continuará até 25 de agosto. Para combater melhor o “assustador” retorno às aulas ou ao trabalho, o AliExpress elaborou um pequeno “guia de sobrevivência” de produtos úteis, divertidos e convenientes que podem ser facilmente adquiridos na plataforma.

Para a volta às aulas dos pequenos, por exemplo, entre os produtos participantes da campanha estão um conjunto de borrachas em formato de brinde, um conjunto de marcadores de mangá Kawaii, um estojo de lápis Kawaii, uma mochila superacessória e um conjunto de canetas em gel Kawaii. .

No entanto, para adolescentes e jovens que regressam à escola, existem sugestões úteis como capa em folha A4; Mochila esportiva impermeável; Máquina de café expresso. Fatiador multifuncional para preparar almoços com rapidez e eficiência; uma caixa de bento para manter os alimentos frescos e seguros; Impressora de etiquetas para amantes de sistemas.

Tornar o regresso à rotina mais fácil e agradável é uma necessidade não só dos estudantes, mas também de todas as pessoas que após as férias de verão regressam ao trabalho e ao dia a dia, seja no escritório ou em casa. Por isso, através da campanha Volta às Aulas, o AliExpress tenta satisfazer todas as necessidades com uma ampla gama de produtos a preços promocionais.

Desde utensílios domésticos com produtos eletrônicos, informática, material de escritório, roupas de cama e material escolar até aqueles para casa e cozinha com acessórios e eletrodomésticos; Para atividades ao ar livre, as sugestões vão desde itens de camping até itens de jardim e pátio. E mais uma vez, moda com roupas, calçados e acessórios perfeitos para o outono e esportes com produtos esportivos, relógios esportivos e equipamentos para atividade física.

Categorias que representam bem os interesses dos italianos quando se trata de compras online.

Não é por acaso que, como mostra a recente pesquisa Customer Insights Report encomendada pela AliExpress e publicada em julho de 2024, 80% das compras online dos italianos estão relacionadas com roupas e sapatos, enquanto 57% delas coincidem com compras de produtos. Para casa e jardim. O setor desportivo também registou excelentes números – 66,5% – sobretudo entre os jovens entre os 18 e os 34 anos. Os eventos desportivos deste verão incentivaram os italianos a experimentar produtos para o futebol (17%), mas também para desportos como o atletismo (cerca de 12%), ciclismo (11%), natação (10%) e ginástica (7%). O tênis também teve um bom desempenho – voltando a ter destaque na Itália nos últimos anos – em torno de 12%.

