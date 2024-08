O Xbox Game Pass Standard está disponível em regime de teste, com alguns jogos chegando “12 meses ou mais” após o Ultimate

A iniciativa é atualmente apenas para usuários cadastrados como assinantes do Xbox Insider, ou seja, é uma espécie de prévia do serviço que começará ainda em setembro, e é claramente voltada para quem ainda não é assinante do serviço, mas também é uma início antecipado em relação ao lançamento previsto para 12 de setembro, fazendo com que nos permita ver o assunto com mais precisão.

A Microsoft lançou o novo Teste para Xbox Insiders permitindo que você experimente Padrão do Xbox Game Pass o novo nível intermediário de assinatura da Microsoft, com um preço promocional de US$ 1, ao mesmo tempo em que informa alguns detalhes sobre este nível de assinatura, como o fato de que terá algum acesso a… Jogos “12 meses ou mais” do Game Pass Ultimate .

Como funciona o Game Pass Standard

O Game Pass Standard substitui o console Game Pass existente, mas com algumas diferenças: preço O preço esperado na Itália é de 12,99 euros por mês e inclui multijogador online, acesso a descontos, promoções e um enorme catálogo de centenas de jogos para download e gratuitos.

Diagrama resumido dos níveis do Game Pass

No entanto, uma das principais diferenças é a realidade disso Não terá títulos originais disponíveis no lançamento.

Sobre este aspecto, Spurr também fez um esclarecimento interessante na sua apresentação de hoje, mas novamente permaneceu um pouco vago: “Alguns jogos que serão incluídos no Game Pass Ultimate (novos jogos no primeiro dia ou outras introduções) não estarão imediatamente disponíveis no Game Pass Ultimate”. Passe Padrão e pode ser adicionado à biblioteca posteriormente (o que pode ser adiado por 12 meses ou mais e varia dependendo dos jogos).

A declaração permanece algo vaga e aberta, mas sugere a habitual abordagem “caso a caso”, para a qual é difícil encontrar uma regra uniforme. Em essência, alguns jogos (primeiros, jogos disponíveis no primeiro dia no Ultimate, etc.) podem chegar com um ano ou mais de atraso no catálogo do Game Pass Standard, mas estamos aguardando para obter informações mais precisas sobre isso.

Enquanto isso, para participar da experiência de visualização da assinatura, caso ainda não tenha uma assinatura do Game Pass, você pode ingressar no Programa Xbox Insider por meio do aplicativo usando o Insider Hub.