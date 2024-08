Black Myth: Wukong no PS5: a análise da Digital Foundry não é positiva para o jogo no console

Em muito tempo vídeo A revista falou sobre sua opinião sobre o jogo no PlayStation 5, onde falou sobre qualidade de imagem, desempenho e diversos modos.

Fundição Digital Revisão técnica publicada Versão PS5 de Black Myth: Wukong o jogo de ação da Game Science que quebrou o recorde de número de jogadores simultâneos no PC em um jogo single player.

A opinião da Digital Foundry sobre o Mito Negro: Wukong

No geral, DF sente que Black Myth: Wukong no PS5 tem mais problemas do que pontos fortes a nível técnico. Por exemplo, ele explica que o modo Performance é estranho, pois possui um nível de nitidez muito alto, o que cria imagens estranhas. Além disso, parece haver muito mais neste modo Artefatos visuaisque também pode ser observado em tempo real.

a situação desempenho Atinge 60fps em sua maior parte, com algumas quedas em momentos mais intensos. O problema de acordo com o cabeçalho é que há um pouco de atraso de entrada, o que cria uma sensação estranha de controle na mão.

lá Modo de equilíbrio (Balance) é melhor em termos de atraso de entrada, mas a uma taxa de quadros de 45fps. O problema é que o jogo só suporta 60 Hz no PS5 e usar 45fps cria problemas de frame time, então o resultado final é desagradável porque falta regularidade na atualização da imagem.

lá Modo de qualidade (Qualidade) Transmite cerca de 30 fps mas de forma instável e portanto irritante, com qualidade visual melhorando claramente. Em todos os modos, a resolução parece dinâmica.

claramente Análise de fundição digital Aprofunda cada parte com muitos detalhes técnicos, que podem ser melhor compreendidos observando as sequências de jogo propostas pela revista: por isso recomendamos assistir ao vídeo completo.

Por fim, lembramos que Black Myth: Wukong tem mais de 235.000 análises no Steam, 95,5% das quais vêm de países orientais.