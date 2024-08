O maior jogo de terror de todos os tempos está de volta: aqui está o novo trailer

O novo trailer dedicado ao maior jogo de terror de todos os tempos foi lançado recentemente e finalmente retornará.

O terror sempre foi um gênero amplamente utilizado em produtos de entretenimento Também fica evidente nos videogames: desde o desenvolvimento dos primeiros consoles domésticos, os desenvolvedores vêm criando títulos com temática de terror, mesmo que atualmente apenas dois épicos sejam considerados os principais pilares do gênero, mesmo que sejam muito diferentes entre eles. .

Por um lado há claramente Saga Resident Evil desenvolvida pela Capcom Que se enquadra no subgênero de terror de sobrevivência, já que nos títulos de Shinji Mikami, você não deve apenas explorar e resolver quebra-cabeças, mas também resistir ao avanço das hordas de inimigos; Enquanto do outro lado temos épico Silent Hill da Konami Que é alternativamente conhecido como terror psicológico.

A saga Silent Hill, ao contrário da saga Resident Evil, viveu um período de vazio após o lançamento dos primeiros capítulos entre o final da década de 1990 e o início de 2000, mas parece que recentemente Experimente um novo nascimento: A série está de volta e também está no ar nos últimos dias O novo trailer do novo remake de Silent Hill 2 Que será publicado ainda este ano.

O remake de Silent Hill 2 é mostrado em um novo trailer: o lançamento está muito próximo

O capítulo final da série principal de Silent Hill remonta a 2012, ou seja ChuvaE a partir desse momento a saga parou: 12 anos se passaram desde aquele momento, e depois de um longo período de silêncio, finalmente chegou a notícia que todos os fãs da série Konami esperavam: Um novo capítulo nos negócios Embora a data de lançamento ainda não tenha sido anunciada.

“Esperando pelo que deveria ser chamado”Colina Silenciosa F“, os fãs da maior saga de terror psicológico de todos os tempos poderão desfrutar do regresso da série em dois spin-offs, nomeadamente Ascensão e SMSE acima de tudo com Remake de Silent Hill 2 Isso vai chegar No dia 8 de outubro, estará disponível para PC e PlayStation 5.

A primeira jogabilidade do jogo foi exibida no State of Play em fevereiro passado, atraindo muitas críticas: os jogadores recorreram às redes sociais para afirmar que o aspecto técnico e gráfico do jogo não correspondeu às expectativas e atacaram o jogo. desenvolvedores. Equipe Bloober para mudar a cara do protagonista.

No entanto, a equipe Bloober prometeu lançar um jogo completo e muito melhorado em relação ao mostrado em fevereiro passado e enquanto isso Novo trailer lançado Uma visão aprofundada do enredo de Silent Hill 2 foi mostrada.