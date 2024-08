Como e quando o mundo acabará de acordo com a inteligência artificial

Você já se perguntou Como será o fim do mundo??

Ninguém pode prever com precisão o futuro. Mas graças aos avanços tecnológicos einteligência artificialÉ possível formular alguns Cenários Capaz de explicar como a Terra poderia chegar ao seu fim.

A ideia do fim do mundo fascina e aterroriza a humanidade há milhares de anos. Dos mitos antigos às previsões científicas modernas, Hipóteses sobre o destino do nosso planeta Existem muitos e profundamente diferentes. Hoje, com o advento da inteligência artificial, deparamo-nos com uma nova perspectiva: O que a inteligência artificial prevê o fim do mundo? Acima de tudo, quando isso poderia acontecer?

Como o mundo vai acabar de acordo com a inteligência artificial

A inteligência artificial, baseada numa vasta gama de dados e simulações, pode desenvolver vários cenários plausíveis, desde desastres naturais às alterações climáticas, e desde a autodestruição da humanidade até ao fim do universo.

Entre os riscos mais prementes identificados pela inteligência artificial estão: Eventos naturais catastróficos. Uma colisão de asteróides semelhante à que levou à extinção dos dinossauros é considerada uma possibilidade, ainda que remota. Bem como erupções vulcânicas massivas, que podem bloquear o sol durante anos, causando um “inverno vulcânico” capaz de destruir o ecossistema global.

também Mudanças climáticas Entre as possíveis causas do fim do mundo segundo a Anistia Internacional. Se o mundo não intervir radicalmente, dentro de algumas décadas poderemos testemunhar acontecimentos climáticos extremos, como a subida do nível do mar e a migração em massa, com consequências potencialmente devastadoras para a humanidade.

Outro cenário considerado possível éAutodestruição provocada pelo homem. Os conflitos nucleares, as pandemias desencadeadas por armas biológicas ou a incapacidade de gerir tecnologias avançadas – como a própria inteligência artificial – podem levar ao colapso global. Sim, a IA lista a própria IA entre as possíveis causas do apocalipse.

A inteligência artificial não descarta a possibilidade de isso acontecer Eventos cósmicos Eventos adversos, como uma supernova próxima ou uma explosão de raios gama, que podem pôr fim à vida na Terra. Porém, esses eventos são raros e a probabilidade de ocorrerem em breve, segundo a comunidade científica, é muito baixa.

Olhando para o futuro, a IA está pensando em cenários como O grande rasgo (teoria cosmológica segundo a qual o universo poderia terminar em uma ruptura catastrófica (“ruptura”) na qual todas as estruturas cósmicas se desintegrariam) ou Morte térmica do universo (Uma hipótese cosmológica que descreve o estado final do universo onde tudo atinge o equilíbrio termodinâmico). Estes eventos, que ocorrerão daqui a milhares de milhões ou mesmo triliões de anos, marcarão o fim do próprio universo.

Quando acontecerá o fim do mundo?

Segundo a Amnistia Internacional, a maioria dos cenários catastróficos são extremamente graves Improvável no curto prazo. No entanto, as alterações climáticas representam uma ameaça real e tangível que poderá afetar significativamente a vida na Terra nas próximas décadas. Outras hipóteses são levantadas, como eventos cósmicos ou o fim do universo Escalas de tempo tão vastas Não nos diz respeito diretamente.

Portanto, a inteligência artificial não é capaz de fornecer uma data precisa para o fim do mundo, mas nos dá uma visão dos diversos riscos e o que mostra é que o destino do nosso planeta depende em grande parte das escolhas que faremos como humanos no mundo. Os próximos anos.