Xbox diz que Starfield: Shattered Space é principalmente um jogo de semi-terror e expansão narrativa

O site oficial do Xbox Wire postou uma espécie de prévia Starfield: Espaço Despedaçadoa primeira expansão do RPG Bethesda, com muitas informações novas sobre esta adição que parece ser… Principalmente DLC de terror e narrativa.

O pacote complementar, cuja data de lançamento vimos na Gamescom 2024, está marcado para 30 de setembro no PC e Xbox SeriesAscensão ao Oráculouma estação espacial abandonada vagueia pelo espaço, iniciando uma jornada que parece explorar elementos de terror cósmico.

Alguém está preso na estação, e um confronto com eles dá início a uma nova série de missões que nos levam a explorar as profundezas da Casa Va’Ruun, uma das facções mais misteriosas e perturbadoras da Galáxia Starfield.