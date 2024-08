STALKER 2: Heart of Chornobyl mostra-se com um novo trailer de jogo

Por ocasião da Gamescom 2024, GSC Game World achou por bem publicar Novo trailer de gameplay de STALKER 2: Heart of ChornobylQue, como sabemos, estará disponível para PC e Xbox Series

Desta vez também a equipa de desenvolvimento ucraniana criou uma associação destinada a este Enfatize a atmosfera perturbadora do jogoAtravés das palavras de uma das personagens que nos acolheu no seu assentamento, e falou sobre as grandes dificuldades e terríveis perigos que a região enfrentava.

Enquanto isso, começa um track shot composto por sequências em que vemos vários cadáveres de soldados, corredores escuros, mas também… Espaços abertos em cores sugestivasparte de um mundo aberto que não deixará de nos surpreender pela sua dimensão.