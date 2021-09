O vídeo mostra a versão completa do jogo – Nerd4.life

YouTuber Avatar Nick criou sua própria versão de Arceus Pokémon Legends Mesmo antes do jogo real sair. Agora, mostre-nos em uma cópia de trabalho em um arquivo Vídeo, com cada 898 Pokémon incluídos.

Esta versão do Pokémon Arceus Legends feita por um fã foi criada através do Unity. Não sabemos quantos Pokémon, exatamente, serão incluídos no jogo real, mas para não arriscar o Avatar Nick, ele incluiu todos eles. Obviamente, como você deve ter adivinhado, inove Quase 900 Pokémon Sozinho, é impossível fazer em pouco tempo. No entanto, o YouTuber aproveitou o fato de que os modelos de todas as criaturas estão disponíveis online, enquanto as animações podem ser extraídas de jogos Nintendo 3DS.

Obviamente, não basta apenas criar Pokémon e colocá-los em um grande mapa que parece mais ou menos Pokémon Arceus Legends. Avatar Nick também trabalhou no personagem, usando a forma vermelha da Geração I de Pokémon. Além disso, ele criou um arquivo sistema de combate Usando as estatísticas e movimentos reais de um pokémon, ele listou a possibilidade de capturar um pokémon lançando uma bola (usando equações que todos podem encontrar na Wikipedia como um ponto de referência para calcular o sucesso de uma captura).

Ele também inseriu uma série de passeio de Pokémon Foi revelado nos trailers do Pokémon Legends Arceus. O único problema é que um dos Pokémon – Basculegion – não está presente nos jogos anteriores, então ele o substituiu por um modelo do Red Gyarados.

Este é um projeto feito por fãs que obviamente não será lançado, mas é uma experiência interessante. Finalmente, nos referimos às dimensões em D1 para Arceus Pokémon Legends.