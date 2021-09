Esta noite, viajamos entre as mais belas flores de outono, para descobrir as melhores soluções a serem adotadas nestes meses, em nossas casas. Uma promessa não é tão fácil e direta quanto parece.

Decorar uma varanda ou terraço no outono não é apenas um prazer, mas também uma aposta.

As condições climáticas podem ser adversas em poucas horas e mudanças bruscas de temperatura certamente não ajudam as plantas que inevitavelmente sofrerão com todos os elementos. Além disso, depois de coletar as cores vivas e alegres das plantas típicas do verão, agora é muito mais difícil escolher as flores certas.

No entanto, a natureza oferece uma grande variedade de plantas e flores excepcionais, mesmo no outono e inverno. O segredo é ler, descobrir e conhecer todas as espécies, talvez até as menos conhecidas, que podem embelezar nosso cantinho “verde” em pouco tempo.

Obviamente, hospedar hortaliças em casa também significa cuidar delas e levar em consideração não só as nossas necessidades, mas também as nossas.

Portanto, para melhor proteger e manter a saúde de nossa planta, também é importante conhecer suas necessidades.

Como obter lindas flores entre setembro e outubro com estas 3 plantas fáceis de cultivar

Para aqueles que desejam trazer um toque de originalidade e talento para seus espaços ao ar livre, aqui estão algumas idéias que podem ser úteis.

Em um artigo anterior, falamos sobre Uma linda planta que merece ser cultivada Isso certamente invejará todos os vizinhos.

Para jardins perfumados e varandas, todos caem, em vez disso, Outra planta maravilhosa recomendada.

Abaixo, aprenderemos como obter lindas flores entre setembro e outubro usando essas três plantas fáceis de cultivar.

Cores e aromas de outono

Ela é imperdível e absolutamente linda, mas muitas pessoas não sabem sobre ela. Estamos falando de fúcsia, begônia tamaya e lírio-da-chuva.

Muitos argumentam que as fúcsia são tipos de plantas mais adequados para o interior do que para o exterior. Na verdade, poucas pessoas sabem sobre o fúcsia “resistente”. Linda e resistente às temperaturas do outono, ela floresce descontroladamente entre setembro e outubro.

o Begônia Tamaya Alternativamente, também é conhecida como begônia coral e é nativa do Brasil. Esta é uma planta que oferece cachos de flores tingidas de rosa que duram até o final do outono.

Por fim, os zephyranthes, mais conhecidos como lírios da chuva, dão uma explosão de flores coloridas (brancas, rosa, amarelas e fúcsia) e com um coração revestido de amarelo.

Estas três plantas, lindas mas também originais, são fáceis de cultivar e não requerem cuidados especiais. Um solo bem drenado e rico em nutrientes é suficiente. Evite sempre a estagnação da água, que inevitavelmente leva à formação de germes, parasitas e danos à planta.