Caminhar e fazer exercícios são uma ótima maneira de cuidar de nós mesmos. Anteriormente, focávamos, por exemplo, na causa Andar para trás pode ser um ótimo exercício Para corpo e mente em mais de 60 anos. ou em que medida Tempo que temos de caminhar para limpar o pesadelo da demência ou da doença de Alzheimer. São todas pequenas dicas, embasadas em evidências científicas, que ajudam a melhorar nossa saúde.

Mais uma vez, a ciência vem ao resgate graças a um estudo recentemente publicado nos Estados Unidos. De acordo com os resultados deste estudo de quinze anos, aqui está o número de etapas que você deve tomar diariamente para reduzir o risco de morte de 50% para 70% de acordo com a ciência.

Caminhando com Thoreau

Caminhar com um propósito (perder peso, fazer exercícios, ir de um lugar para outro) é definitivamente um hábito benéfico. A sensação de caminhar pode ser encontrada em andar vazio e sem rumo, por nenhuma outra razão que o prazer de caminhar. Não se trata apenas de passear, porque leva todo o tempo que você precisa para se perder (figurativamente, mas também fisicamente) entre as ruas e as pistas. Observe, saboreie, a devida lentidão. Ele sempre anda, mas ele anda de forma diferente. Henry Thoreau foi um escritor americano do século XIX. Sua caminhada também se torna espiritual e mítica, uma descoberta contínua acima de tudo de si mesmo e dos outros. Terminamos com suas palavras: “Leia o seu destino, veja o que está por vir e caminhe para o futuro” (Walden ou Life in the Forest).

Aqui estão quantos passos você deve tomar diariamente para reduzir o risco de morte de acordo com a ciência

Conforme mencionado anteriormente, na Rede JAMA (Paluch AE et al., 2021), foi publicado um artigo relacionando o número de medidas tomadas a cada dia ao risco de morte. Ao contrário de muitos estudos desse tipo, que abordam pessoas com mais de 60 anos, neste caso optou-se por enfocar pessoas com idades entre 38 e 50 (2.100 voluntários, brancos e negros). Este estudo foi parte de um estudo maior denominado CARDYA (desenvolvimento de risco coronariano em adultos jovens).

Os voluntários usaram um acelerômetro todos os dias entre 2005 e 2006. Os efeitos do número de passos dados por dia foram monitorados por cerca de 11 anos e os dados foram analisados ​​em 2020-2021. Havia dois grupos: o primeiro deu 7.000 passos por dia (dividido por sua vez em dois subgrupos) e o segundo grupo foi a amostra controle, em que os voluntários deram menos de 7.000 passos por dia.

A descoberta é significativa: aqueles que deram pelo menos 7.000 passos por dia reduziram o risco de morte entre 50% e 70% em comparação com aqueles que deram menos de 7.000 passos por dia. Por outro lado, não houve associação entre a intensidade da passada (caminhada rápida ou caminhada normal) e mortalidade.

Portanto, graças aos muitos aplicativos de contagem de passos disponíveis, podemos manter nossa condição física sob controle, dando pelo menos 7.000 passos por dia.