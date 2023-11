PC Windows com vários usuários: como particionar o espaço em disco para cada usuário, é simples

Você compartilha seu computador com muitos usuários? Veja como particionar o disco do seu computador para dividir o espaço em partições dedicadas para cada usuário.

Quando temos apenas um disco para dividir entre diferentes usuários, é fácil colidir Problemas de espaço. Na verdade, se um usuário baixar muitos arquivos grandes, eles ocuparão o espaço compartilhado, criando problemas para outros usuários. Isso pode ser corrigido Com a opção de cota já integrada ao Windows, que permite definir um limite de espaço para cada usuário. Isso nos permitirá dividir o disco em diferentes partes de acordo com nossas necessidades.

O primeiro método também é o mais fácil A cota será ativada para todos os usuários. Podemos fazer isso fazendo login no computador com uma conta de administrador, abrindo o Explorador de Arquivos no menu Iniciar, indo para Este PC e clicando com o botão direito no disco a ser particionado. Ao clicar em propriedades encontraremos uma aba chamada Gerenciamento de cotas. A partir daqui podemos limitar quanto espaço cada usuário pode ocupar, com a opção de negar espaço aos usuários que ultrapassarem a cota. Poderemos escolher livremente a quantidade a ser aplicada como cota. Uma vez feito isso, basta clicar em OK e concluir o processo.

Destruidora de disco de computador: as opções mais específicas

Em alguns casos, podemos fazê-lo Você deseja limitar a cota apenas a um usuário específicoOu defina cotas diferentes para cada usuário. No menu superior podemos clicar na última opção inferior, chamada Entradas de cota. Nesta janela podemos clicar em Inserir nova cota e inserir o nome do usuário ao qual queremos atribuir uma cota personalizada. Aqui podemos decidir Cota personalizada e nível de alerta especificado.

Pode ser usado em computadores da empresa Políticas de grupo Em vez da opção que você acabou de ver. Para fazer isso, você precisa pressionar Win+R no Windows 11 ou 10 Pro, digitar gpedit.msc e pressionar Enter. A partir daqui clicamos em Configuração do Computador, Modelos Administrativos, Sistema e, finalmente, Cotas de Disco. Aqui teremos que Ativar itens: ativar cotas de disco, impor um limite nas cotas de disco Por fim, defina o limite de cota padrão e o nível de alerta.

Finalmente, isso deve ser considerado no Windows 11/10 Home Não há políticas de grupo, portanto, caso a conta do administrador não esteja acessível (como em um PC corporativo), precisaremos acessar o registro do sistema. Para fazer isso, pressione Win + R e digite regedit.

Aqui estamos procurando som Computador\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\DiskQuota. Caso não exista, podemos criá-lo clicando com o botão direito na pasta Windows NT e selecionando Novo -> Chave. Nesta pasta, clicamos com o botão direito e escolhemos Novo -> Valor DWORD (32 bits) e chamamos de Ativado.

Clicamos na nova entrada e alteramos o número de 0 para 1. Finalmente, vamos criar outro valor DWORD chamado Forced, altere sempre o número de 0 para 1. Reiniciamos o computador e teremos ativado as cotas do sistema. Esses sistemas permitem que computadores pessoais empresariais dividam compartilhamentos, mesmo que não sejam usados ​​especificamente em casa É sempre uma opção útil para computadores familiares.