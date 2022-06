Diablo 4 terá compras no jogo relacionadas a itens cosméticos e expansões – Nerd4.life

Depois de vê-lo de volta em ação Diablo 4 Durante o Xbox & Bethesda Showcase 2022, o líder da comunidade global da Blizzard, Adam Fletcher, confirmou no Twitter que o jogo será um jogo com preço total e que contará com Compras opcionais no jogo Relacionado a cosméticos e Expansões.

Fletcher disse em resposta a um usuário, que está preocupado com a possibilidade de um sistema de monetização semelhante ao Diablo Immortal:

“Diablo 4 será lançado como um jogo de preço integral desenvolvido exclusivamente para jogadores em PC e consoles. O jogo é enorme e haverá muito conteúdo pós-lançamento para todos os jogadores. O conteúdo pago é construído em torno de itens de beleza opcionais e expansões completas. Compartilharemos mais informações“.

Assim, como esperado, Diablo 4 não incluirá microtransações relacionadas à compra de vários itens ou vantagens que possam oferecer benefícios diretamente no jogo, ao contrário de Diablo Immortal, onde elas são “justificadas” pela natureza free-to-play do jogo . O jogo, mas é altamente criticado pela comunidade como muito predatório.

Diablo 4 está atualmente em desenvolvimento para PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X | S e PC. Durante o Xbox & Bethesda Showcase 2022, foi apresentado um novo trailer cinematográfico dedicado à classe Necromancer, que confirma, entre outras coisas, o lançamento em 2023.