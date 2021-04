Fortnite x Horizon Zero Dawn, Aloy confirmado com data de lançamento – Nerd4.life

Aloy é o protagonista do novo crossover entre Fortnite e Horizon Zero Dawn

É um jogo eletronico Destina-se a acomodar uma junção com Horizon Zero DawnNessas atas, o assunto foi confirmado pela Epic Games que também anuncia a data de lançamento do skin Aloy, Selecionado para 15 de abril de 2021, E também algo sobre Modo de jogo com limite de tempo.

Depois de uma colaboração com o PlayStation Studios vista anteriormente com a chegada de Kratos do God of War, o próximo crossover está dentroAtualização 16.20 Portanto, a Epic Games cuidará do Horizon Zero Dawn. Como já mencionado nos detalhes que surgiram até agora, parece haver a pele de Aloy por vir, o que permitirá que você jogue Fortnite com o protagonista da série Sony, mas não só.

De acordo com relatórios de Minerador de dados ShiinaBR, que é especialista em vazamentos no Fortnite, parece ter um modo de jogo por tempo limitado dedicado ao Horizon Zero Dawn, que parece conter Aloy e Lara Croft, Em uma espécie de crossover em largura, nada menos.

Conforme afirmado no tweet mostrado abaixo, é sobre a colaboração entre Aloy e Lara e “usar o saque retirado do jogo e da tecnologia para Armas aprimoradasCom estes “eles serão capazes de se atualizar para uma qualidade lendária” e, assim, “para observar animais selvagens, você não pode saber o que está escondido na selva”.

Em suma, novos inimigos parecem estar em forma animais selvagens Ou coisas assim, destinadas a serem incluídas no Fortnite, que é a caça ao saque a fazer.Atualize a arma para o nível lendário. Quanto ao resto, referimo-nos a todas as novidades da atualização 16.20, enquanto o lembramos que a atualização 3.12 foi publicada novamente recentemente para Fortnite.