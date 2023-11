GTA 6: data de lançamento além do esperado, rumores revelam em que ano

GTA 6 É um dos principais temas das comunidades de jogos atualmente e agora surgiu um dos rumores mais aguardados: Data de saída O (potencial) novo sucesso da Rockstar Games será determinado 2025Talvez um pouco mais longe do que os jogadores esperavam.

A fonte desta informação é dupla, a saber Universo Rockstar e RockstarIntel, que compartilhou as informações via X como você pode ver acima. Além do que a Bloomberg já indicou, fontes dizem que GTA 6 foi inicialmente planeado para 2024, mas a empresa acabou por adiar o jogo internamente para 2025. Também é relatado que não é estranho que a Rockstar Games reveja as datas de lançamento.

Afirma-se também que em outubro de 2023 Sam Houser foi para Nova York Para receber atualizações sobre o jogo me encontrei com uma agência de publicidade para solicitar espaço em paredes, prédios, pôsteres e muito mais. Supostamente é destinado ao GTA 6 e o ​​pedido será concluído até o final de dezembro de 2023.

Uma fonte do Rockstar Universe já confirmou no ano passado a existência deste Ela planeja anunciar GTA 6 no final de 2023então será confiável.