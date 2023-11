Halo Infinite: custo da armadura Mark V levanta polêmica, mas os resultados parecem positivos

No entanto, a maior polêmica parece estar relacionada ao preço da armadura Mark V, a armadura modular de Halo: Combat Evolved, que agora pode ser adquirida na loja do jogo por cerca de US$ 22 .

As vendas parecem estar indo muito bem

Apesar dessas críticas, as microtransações (ou “macrotransações”, neste caso) ainda parecem estar indo bem para Halo Infinite, considerando que nas últimas horas subiram quase 50 posições nos melhores rankings. Vendendo jogos.

Como se sabe, o título em questão é gratuito para jogar, pelo que a sua presença no ranking depende deCompre cosméticos A armadura Mark V parece estar entre os itens mais comprados desses relógios. Também dado o elevado preço, a compra a granel empurrou o jogo para o gráfico de quantidade de receita designada, mostrando como a iniciativa da equipa foi bastante sábia em termos de retornos económicos.

No geral, como aponta Rebs Gaming, Halo Infinite voltou a posições bastante altas no ranking global de best-sellers nas últimas semanas, ao mesmo tempo que alcançou excelentes resultados com a armadura inspirada em inundações que chegou no início da 4ª temporada.

Enquanto isso, também aguardamos a chegada do pacote Halo 3 Refueled, que adiciona 8 mapas retirados do Halo 3 ao Halo Infinite, e tem lançamento previsto para 14 de novembro de 2023.