GTA 6 já bateu recorde: post de anúncio alcança resultados surpreendentes

Uma mensagem curta, mas foi direto ao ponto

Resumindo, é realmente um artigo muito breve, mas foi o suficiente para despertar o entusiasmo de um público que há anos espera por informações sobre GTA 6. Isso fica facilmente evidente pelos números alcançados nestas poucas horas de publicação: o a publicação está na verdade perto de 90 Um milhão de visualizações e já passou 1 milhão de curtidas Em X.

De acordo com o que relataram alguns observadores, será Postagem mais curtida Sempre na mensagem dos videogames, mesmo que a escala seja um tanto incerta. O que é certo é que a mensagem curta teve o efeito perturbador que a Rockstar Games claramente queria alcançar.

Observe também as várias respostas à postagem, incluindo uma mensagem da Devolver Digital, que escreveu em seu estilo sarcástico usual: “Precisa de um editor? Nossos DMs estão disponíveis”. Mas também vemos um do Xbox afirmando “apreciar um presente antecipado” na época do Natal e um “Let’s Goooo” do PlayStation UK. Neste ponto, estamos esperando para saber quando o trailer será realmente lançado no próximo mês.