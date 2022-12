O menino que subiu ao palco durante a guerra é anti-semita? Provavelmente não – Multiplayer.it

Isso causa muita discussão Garoto O que ele fez Ele invadiu o palco no The Game Awards 2022 No momento do Elden Ring Awards como Jogo do Ano, ele fez um discurso confuso com Alegadas referências anti-semitasmas nessas horas aparecem alguns detalhes que formam um quadro mais complexo do personagem em questão, que parece completamente diferente do que pode parecer à primeira vista.

Primeiro, foi a Forbes que investigou o assunto, que o Twitter vai se chamar Matan Even, relatando como a conta em questão tem Longa história de “piadas” Assim: em 2019, ele invadiu a BlizzCon durante um painel de World of Warcraft para demonstrar apoio aos protestos anti-China de Hong Kong e, no mesmo ano, ele também apareceu durante uma partida dos Clippers na TV vestindo uma camiseta em apoio a si mesmo. Aceno.

Sempre Apoio aos protestos de Hong Kong Ele supostamente postou vários conteúdos no TikTok. A questão não parece estar relacionada ao anti-semitismo, mas não é provável que tal personagem se incline para teorias opostas, talvez simplesmente tentando semear o caos. No entanto, Jason Schreier também interveio nessas horas, que se apressou para atender o personagem em questão.

De acordo com relatórios de repórteres da Bloomberg, o nome do menino é Mattan e ele tem 15 anos. Além disso, ele não parece estar preso, ao que se possa imaginar, apesar da prisão repentina anunciada por Jeff Keighley em uma aparente referência a um silenciamento histórico de Maurizio Mosca.

Segundo Schreyer, seria “quase certamente” um “judeu brincalhão”, que o jornalista desvendaria por entender uma pergunta que lhe fizeram judaicoembora ele então fingisse não entender.

Durante a última versão do The Game Awards 2022 Um garoto subiu ao palco na hora da premiação de Jogo do Ano, ou GOTY se preferir, e soltou algumas frases bizarras que colocaram Bill Clinton na jogada. Uma análise cuidadosa da situação mostrou que A. Teorias da conspiração anti-semitas e que o que ele disse tinha pouca inocência ou simpatia, como ele pensava se referir ao ex-presidente americano.

Mais precisamente, ele pronunciou uma frase semelhante aos círculos de conspiração neonazistas de extrema direita, afirmando que “Bill Clinton é um rabino ortodoxo reformado”. A trama a que ele se refere é que os líderes de várias nações são na verdade judeus que controlam o mundo (há muitas variações, na verdade, mas vamos nos ater a uma ilusão de cada vez).

Portanto, aqueles que o defenderam, e também mostraram simpatia por seu gesto, ou não entenderam onde ele nasceu, ou não compartilharam do mesmo pensamento. É difícil determinar o pior cenário.

A verdade é que o “truque” com forte sabor político atraiu várias simpatias nos círculos de videogames, mesmo entre os membros da imprensa, que chegaram a culpar Jeff Quigley por anunciar a prisão do homem no Twitter.