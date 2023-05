Xbox continua comprando equipes de desenvolvimento, mas parece não saber gerenciá-las

Que há um problema em casa xbox Agora está claro: há vários anos, a divisão de jogos da Microsoft Continue comprando equipes de desenvolvimentomas depois disso Ele não parecia saber como lidar com issoE os resultados estão disponíveis para todos verem. E assim o ano de 2023, que finalmente deveria ser o ano da vingança pelas ambições de jogo da casa de Redmond, se transforma em um pesadelo.

A gota d’água foi Redfall, que foi recebido pela crítica apenas com notas suficientes: A’s falha retumbante Para a talentosa equipe da Arkane Studios, criadora de joias como Dishonored, Prey e Deathloop, bem como um dos dois títulos, os usuários do Xbox estavam convencidos de reviver um período de três anos que foi decepcionante, para dizer o mínimo, do lado da primeira parte. O outro é Starfield, mas dada a história da Bethesda Game Studios quem sabe como vai acabar.

Nesse ponto, alguém geralmente aponta que os dois jogos estavam em andamento antes da aquisição da Bethesda pela Microsoft. Bem, isso não é uma desculpa: uma vez que a compra é feita, a casa de Redmond é obrigatória Confira os projetos em andamento E fornecer os recursos para corrigir quaisquer problemas, bem como atrasar seu lançamento como já fiz.

Se fôssemos ficar na Bethesda, não teria passado um mês desde que Ghostwire: Tokyo estreou no Xbox Series X | S, que chegou ao console da Microsoft em condições dramaticamente piores do que foi apresentado há um ano no PS5. Isso significa que em doze meses os desenvolvedores não sentiram a menor necessidade de uma correção Muitas incertezas técnicas para um produto que ainda tem qualidades importantes e enriquece o catálogo do Game Pass.

É simplesmente a questão dos nós chegando a uma cabeça de gerenciamento até agora um problema real, que viu a Microsoft lançar um novo console Sem nem mesmo o primeiro partido exclusivoquando só o Halo Infinite suportava esse peso, e sabemos como correu: sensacionalmente atrasado, o novo capítulo deu-nos uma excelente campanha mas na área mais importante do longo curso, o multijogador, desiludiu bastante.

Dado o montante de investimentos feitos até agora, Os resultados são definitivamente ruins Comparado com o que a Sony e a Nintendo trouxeram para as lojas, tanto que a Turn 10 e a Playground Games parecem ser os únicos Xbox Game Studios capazes de rodar bem e lançar jogos capazes de engajar milhões de usuários, que é o que a Microsoft precisa desesperadamente. ser verdadeiramente competitivo.

A aquisição da Activision não ajudaráSe a empresa não conseguir identificar e resolver rapidamente seus problemas internos críticos. E se o problema no final é que esse cara muito bom que estamos convencidos é Phil Spencer, é muito bom esperar que os estúdios que são comprados continuem como sempre fizeram quando não tinham o busto gigante de Redmond para cobrir suas costas, então talvez a partir daí devêssemos começar a mudar.

