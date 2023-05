Você excluiu arquivos do seu smartphone: veja como recuperá-los

Recuperar arquivos excluídos do seu telefone geralmente é muito possível e fácil. Veja como fazer isso graças a uma redefinição ou com aplicativos específicos.

Se você excluiu acidentalmente um arquivo importante do seu smartphone, sabe como isso pode ser frustrante. Felizmente, eles existem soluções diferentes Para recuperar arquivos perdidos do seu dispositivo. Neste artigo, veremos as etapas necessárias para recuperar arquivos perdidos.

As situações em que você pode querer recuperar um arquivo excluído são diferentes e podem ser recuperadas mais ou menos complicado. Às vezes, você só precisa procurá-lo em outro lugar que não seja a galeria, e outras vezes você precisa usá-lo programa específico.

Antes de usar um Software de recuperação de dadosNo entanto, é importante fazer uma pesquisa minuciosa sobre qual aplicativo é mais adequado às suas necessidades. Existem muitas opções disponíveis no mercado, mas nem todas são eficazes e seguras. Certifique-se de que você está Leia comentários de usuários e escolha uma solução confiável e recomendada.

Recupere arquivos excluídos ou restaure usando aplicativos específicos: veja como

A primeira coisa a fazer é verificar se o arquivo ainda está localizado nos arquivos excluídos ou na pasta de lixo do seu dispositivo. Se o arquivo estiver lá, basta selecioná-lo e restaurá-lo. No caso de hardware andróideOs passos a seguir são:

Vá em “Arquivo”, “Memória do dispositivo” e finalmente em “Fotos”. Clique nos pontos no canto superior direito e vá para Configurações. Uma vez aqui, clique em “Mostrar arquivos ocultosNeste ponto, uma pasta contendo todos os arquivos excluídos aparecerá.

No entanto, se você possui umIphone, você pode usar o serviço de armazenamento iCloud. Uma vez no iCloud, você pode clicar nos pontos no canto superior direito e clicar em “recuperação de dadosAqui você pode recuperar arquivos, fotos, contatos e calendários deletados.

Caso essas etapas não dêem o resultado desejado, outra opção é usar um arquivo Software de recuperação de dados. Existem muitos aplicativos disponíveis para download em vários sistemas operacionais móveis, que podem ajudá-lo a recuperar seus dados perdidos. esses programas Eles escaneiam seu dispositivo Encontre e recupere arquivos excluídos.

Resumindo, se você excluiu acidentalmente um arquivo do seu smartphone, não se preocupe. Existem muitas soluções disponíveis para recuperar dados perdidos, incluindo o uso de um software de recuperação de dados ou a restauração de arquivos da lixeira do seu dispositivo. Certifique-se de que um funciona pesquisa abrangente e escolha um solução confiável antes de proceder.