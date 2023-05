Google Chrome, remova o bloqueio da barra de endereços: o que mudou desde setembro

o novo ícone Afinação Irá substituir Fechadura clássica na barra de endereço Chrome versão 117, chegando em setembro. Foi o que anunciou a Google, explicando que desta forma se confirma que “A segurança deve ser o padrão– então o bloqueio seria considerado um tanto redundante – então as configurações do site seriam muito mais fáceis.

HTTPS tornou-se a norma e mais de 95% dos carregamentos de página no Chrome no Windows ocorrem em um canal seguro usando HTTPS. Esta é uma ótima notícia para o ecossistema e também cria uma oportunidade para reavaliar como nos comunicamos sobre as proteções de segurança do navegador. Em particular, o ícone de cadeado.