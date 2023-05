Neato fecha mas Vorwerk investe em aspiradores robóticos

A Neato já sofre há vários anos e agora há más notícias para o mercado de robôs aspiradores: a Vorwerk, conhecida em Itália como Folletto, anuncia o encerramento da Neato, mas o histórico fabricante alemão não vai desistir deste mercado porque, além de absorver as tecnologias e patentes da Neato, ampliará seus investimentos em aspiradores robóticos.

Neato fecha um dos líderes em aspiradores robóticos

Este artigo foi atualizado com os dados da Vorwerk, que você pode encontrar rolando até o final desta página. A Neato, pioneira em aspiradores de pó robóticos, foi criada em 2005 a partir do Desafio Anual de Empreendedorismo da Universidade de Stanford. O primeiro dispositivo chegou em 2010, seguido por uma versão melhorada em 2011 distribuída na Alemanha por Vorwerk Kobold (Leprechaun).

Primaz Neato – Vorwerk (Leprechaun)

Ao longo dos anos, a Neato se destacou por ter expandido e aprimorado os aspiradores robóticos, introduzindo novas tecnologias pela primeira vez, como chamadas Wi-Fi em 2011 e mapeamento de cômodos em casa usando scanners LiDAR em 2020. Recordamos que Vorwek mais tarde concluiu a aquisição da Neato em 2017 continua a operar como uma marca independente.

Vorwek disse ao TechHive que a Neato está fechando porque a empresa não está conseguiu Para atingir os objetivos traçados há vários anos. Com o boom dos aspiradores de pó robóticos, a concorrência aumentou dramaticamente com a entrada de muitas empresas e marcas que iniciaram uma vigorosa guerra ascendente contra a tecnologia e reduziram os preços.

Neste artigo relatamos uma foto de localização Imp na Itália. A vencedora do mercado é a iRobot com seu cobiçado Roomba, uma empresa que a Amazon comprará por US$ 1,7 bilhão em 2022.

Com o bloqueio, 98 pessoas perderam seus empregos. Os usuários dos dispositivos Neato poderão continuar usando os aspiradores robóticos da marca graças à disponibilidade de funcionalidade em nuvem, peças e reparos que durarão pelo menos mais cinco anos, de acordo com Vorwerk.

Neato fecha mas Vorwerk aumenta investimentos em robótica

O fechamento da Neato também inclui o escritório de Milão adquirido pelo Grupo Vorwerk: a equipe de 14 pessoas continuará trabalhando para garantir a segurança da infraestrutura e serviços de nuvem de hardware por pelo menos cinco anos. A equipe continuará operando na sede da Vorwerk Italia em Milão.

Com o seu Plano Estratégico 2025, a Vorwerk pretende fortalecer as suas marcas Folletto (Kobold) e Bimby (Thermomix), bem como desenvolver ainda mais o portefólio do grupo. Pensando nisso, a empresa anunciou uma maior expansão dos investimentos em tecnologia robótica aplicada a aspiradores de pó, bem como um aprimoramento do conhecimento em robótica dentro do grupo.

Todas as competências e desenvolvimento estão concentrados na sede de P&D em Wuppertal-Laeken na Alemanha, de acordo com o slogan histórico da empresa “Engenheiro na Alemanha”. O fabricante declara que pretende “aumentar ainda mais a eficiência e a posição competitiva em um mercado em rápido crescimento, como aspiradores de pó robóticos, tanto no consumidor quanto no segmento B2B”.

O fechamento de Neato também é lamentável para a Amazon

Neato fechando suas portas também não é uma boa notícia para a aquisição da iRobot pela Amazon. Isso ocorre porque as autoridades antitruste já expressaram preocupação de que o acordo possa reduzir a concorrência no mercado de aspiradores de pó robóticos.

Na Europa, a Comissão da União Europeia está investigando, formal e gratuitamente, a Amazon – iRobot sobre questões de privacidade de supostas imagens, dados de usuários e plantas baixas que a gigante do comércio eletrônico pode coletar e usar por meio de seus aspiradores robóticos.

