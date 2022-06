O Rift Apart vem com Extra ou Premium? – Multiplayer.it

Ratchet and Clank: Rift Apart Pode chegar ao catálogo de jogos que os assinantes podem usar gratuitamente PlayStation Plus Extra ou Premiumcom base no que parece ser um bug do sistema que parece ter mostrado, por um curto período, o título da Insomniac Games dentro índice.

Nesses casos, é sempre difícil determinar se uma pergunta é provável: há uma pergunta captura de tela Ele foi introduzido como evidência dessa aparição misteriosa na seção PlayStation Plus do console PS5, mas isso também pode ser falso, além do fato de que um bug técnico pode não fazer o próximo jogo do catálogo chegar.



Aparentemente Ratchet & Clank: Rift Apart apareceu no catálogo PlayStation Plus

De qualquer forma, é preciso dizer que Ratchet & Clank: Rift Apart seria um candidato perfeito para entrar no catálogo PlayStation Plus Extra ou Premium, já que é um jogo popular pela primeira vez e pode já ter se saído bem no mercado, para que você possa relançar Serviço de assinatura.

Portanto, estamos ansiosos por qualquer desenvolvimento no assunto, enquanto o jogo saiu da seção Plus, possivelmente destinado a fazer um retorno oficial em breve. Enquanto isso, lembramos que o novo PlayStation Plus de três níveis está disponível na Itália há alguns dias e também informamos a lista completa de todos os jogos disponíveis nos catálogos Extra e Premium.