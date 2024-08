Nintendo Switch está perto de ultrapassar o PS2 nos EUA, e vendas do Xbox Series X|S estão em linha com o Xbox 360

Pelos números que ele tinha, era um console portátil Apenas 1,1 milhão de unidades de distância Alcançar a massa negra da Sony, objetivo que poderá ser facilmente alcançado nos próximos meses e certamente antes da estreia do sucessor do Switch.

Por meio de postagem compartilhada no X, o analista de mercado Matt Piscatella da Circana revelou que Vendas do Nintendo Switch Eles têm Quase atingiu o total do PS2 o console mais vendido em solo americano (e, em geral, globalmente).

Série PS5 e Xbox

Não é o único fato interessante mencionado no post. Piscatella também falou sobre As vendas de unidades do PS5 são 7% maiores do que as unidades do PS4 nos EUA No mesmo período. No entanto, ao nível, sabemos que a PS5 vendeu 61,7 milhões de unidades, o que é um pouco menos do que as 63,5 milhões de unidades vendidas pela PS4 ao mesmo tempo.

Finalmente, Piscatella diz isso Série Xbox Ao mesmo tempo você está no mercado. No geral, o console de sétima geração vendeu 84 milhões de unidades, de acordo com os últimos dados oficiais de 2015. Além disso, segundo Piscatella, os consoles da Série Xbox receberão um aumento nas vendas nos próximos meses graças ao College Football 2025, que está analisando números nos EUA Excelentes vendas.

Falando em dados, ainda hoje a Sony publicou os seus últimos números do trimestre fiscal da PlayStation, que falam em lucros crescentes graças aos serviços, PSN e exclusivos, mas com uma queda significativa em termos de vendas de hardware.