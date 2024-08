As vendas do PS5 estão diminuindo, então o lançamento do PS5 Pro proporcionará um grande impulso?

Sejamos claros, ainda estamos falando de bons números de vendas, com as vendas do PS5 totalizando 61,7 milhões de unidades em menos de quatro anos, o que é um pouco inferior ao que o PS4 fez no mesmo período, mas ainda assim… Um declínio claro, embora parcialmente fisiológico, não deve ser subestimado . Tendo em conta que a PlayStation baseia o seu negócio na publicação de hardware proprietário e por isso vai querer inverter esta tendência nos próximos meses, com PS5 Pro O que neste sentido poderia revitalizar as vendas de consoles.

O relatório financeiro do quarto trimestre da PlayStation fala de números globais muito positivos, com os lucros a aumentarem 42% face ao ano anterior graças aos serviços, à PSN e à venda de jogos (especialmente exclusivos), tanto que a empresa aumentou as suas estimativas para o ano fiscal completo de previsões de vendas e lucro operacional. Uma excelente imagem, mas que contém um fato negativo importante: Diminuição nas vendas do PS5 Com 2,4 milhões de unidades vendidas ante 3,3 milhões de unidades no ano passado, aproximadamente 27% menos.

O poder é tentador, mas quantos jogadores?

A existência do PS5 Pro agora é um segredo aberto: a Sony não o anunciou oficialmente, mas especificações, detalhes sobre tecnologias proprietárias e muito mais surgiram, apoiados por fontes confiáveis ​​como Tom Henderson, portais como IGN e The Verge, e por entusiastas da tecnologia na Digital Foundry, com o objetivo de fazer… Lançamento na segunda quinzena de novembroprecedida de uma apresentação oficial que poderá acontecer no início de setembro, para ver os avanços do PS4 Pro, de forma a não canibalizar entretanto as vendas da consola standard.

A chegada deste novo modelo ao mercado poderá efectivamente dar um grande impulso às vendas de hardware PlayStation, a partir do período de Natal, entre outras coisas, que é o mais importante do ponto de vista comercial. Na verdade, embora não haja nenhum anúncio oficial, dada a falta de rumores e a importância mediática desta questão, não se pode descartar que uma percentagem não muito pequena de jogadores que ainda não compraram uma consola de nova geração estejam à espera do Pro modelo para assumir a liderança.

Mas é um modelo mais potente e silencioso que o PS5 Isso realmente atrairá jogadores? De acordo com dados roubados do grande vazamento que atingiu a Insomniac Games, 2020 Unidades PS4 Pro totalizaram 14,3 milhões de unidades em 2020, aproximadamente 14% do total de 105 milhões de unidades do console foram colocadas até aquele ponto. Esses dados mostram que o console já atendeu aos gostos e necessidades de uma parcela do público, porém Dimensões limitadaso que é bom para um modelo que, em última análise, serve para complementar o modelo básico.

PS5 Slim padrão e digital

Para o PS5 Pro, as coisas poderiam ser diferentes, tanto positiva quanto negativamente. Por exemplo, o PS4 Pro foi voltado para o público com painel 4K, menos comum e bem mais caro do que hoje. Claro que também houve benefícios para quem jogou em tela Full HD, entre Supersampling e situações de jogo com modo de desempenho de taxa de quadros mais alta, mas é limitado. Este novo modelo, a menos que a Sony se concentre na miragem do 8K, Alcançará uma base de usuários mais amplacom a promessa de uma implementação mais massiva de ray tracing, maiores taxas de quadros e resolução 4K mesmo em modo de desempenho, também graças ao tão falado PSSR, uma tecnologia de upscaling semelhante ao DLSS da NVIDIA que deve garantir resultados muito melhores que o FSR da AMD já está usando em consoles.

Por outro lado O preço pode ser um grande sinal negativo: A PS4 Pro foi lançada em 2016 ao preço de 409€ nas nossas costas, mais 10€ que o preço de lançamento do modelo base, que entretanto sofreu uma redução de preço. No entanto, o PS5 Pro será inevitavelmente lançado a um preço superior ao preço de 550 euros do PS5. Provavelmente cerca de 699 eurosultrapassando um limiar psicológico que pode afastar muitos potenciais compradores.

Astro Bot e versões paródias de ícones do PlayStation

Há também a questão dos jogos. Considerando tudo isto, 2024 revela-se um ano mais do que bom em termos de exclusividades, também graças a acordos entre a Sony e terceiros, e o promissor Astro Bot também está a caminho. Mas por enquanto talvez O que falta é uma grande produção AAA que destaque as capacidades técnicas do PS5 Pro. Claro, o anúncio do console provavelmente será acompanhado por novos anúncios exclusivos, talvez pela Sucker Punch e outras equipes internas que estão em silêncio no rádio há algum tempo, mas como a Sony confirmou… É melhor não esperar grandes produções até 31 de março de 2025Assim, meses e meses depois do surgimento do novo modelo.

O que você acha disso? Você compraria um PS5 Pro em suas condições atuais? Você acha que há interesse suficiente neste modelo de alto desempenho do console carro-chefe da Sony?