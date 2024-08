‘Mouse Forever’ foi apenas uma ‘provocação’: Logitech recuou após polêmica

Não, a Logitech não quer oferecer um Mouse com assinatura. Este esclarecimento veio depois que os comentários da CEO Hanneke Faber geraram uma onda de críticas online. A empresa explicou que o conceito de “mouse eterno” era apenas uma ideia interna e não um produto real em desenvolvimento.

“Não há planos para um mouse por assinatura”, disse Nicole Kenyon, diretora de comunicações da Logitech. A empresa disse que o mouse que Faber mencionou na entrevista foi apenas um exemplo de “pensamento provocativo interno” sobre as possibilidades futuras de produtos eletrônicos de consumo sustentáveis. Resumindo, uma provocação, ainda que seja difícil entender a intenção provocativa das palavras de Faber quando o CEO fala na possibilidade de criar o “mouse eterno” da Logitech.

Mas o que é simples é observar as reações da rede: a ideia de um mouse por assinatura, que exige pagamento mensal para uso e atualizações de software, tem atraído fortes reações negativas dos usuários. Muitos criticaram a empresa por pensar em monetizar um produto popular e essencial como o mouse.

Rato Logitech G203

A reação do público destaca o crescente “cansaço das assinaturas” entre os consumidores. As empresas que fornecem suporte contínuo de software para seus produtos precisam encontrar maneiras de financiar isso, mas os modelos de assinatura não podem ser a solução padrão para todos os executivos que procuram novas fontes de receita.

Em suma, a Logitech recuou da ideia de um “rato eterno” com assinatura, reconhecendo a reação negativa do público. A empresa parece ter percebido a importância de ouvir os seus clientes e evitar estratégias de negócios que possam afastá-los. No entanto, a questão suscita um debate mais amplo sobre a sustentabilidade dos modelos de negócios de assinatura e a necessidade de encontrar um equilíbrio entre a inovação tecnológica e as necessidades dos consumidores.

O que você acha disso? Quais você acha que são algumas soluções para o futuro? Conte-nos você mesmo nos comentários abaixo.