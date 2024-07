‘Tempestade solar canibal’ atinge a Terra: da aurora boreal às flutuações na rede elétrica, eis o que pode acontecer

Há uma nova tempestade geomagnética a caminho. Hoje, 30 de julho, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica – Noaa – prevê que um evento G3 – em uma escala de até G5 – impactará a Terra. Já por volta das 2h, uma forte tempestade de categoria 1 perturbou o campo magnético. No entanto, esta ejeção de massa coronal foi apenas uma prévia do que deverá acontecer à noite, quando são esperados os efeitos da chamada “tempestade solar canibal”.

O que é uma “tempestade solar canibal”

Este evento é desencadeado quando uma série de ejeções de massa coronal mais fracas coagulam juntas, criando um derramamento maior. O adjetivo “canibal” é usado porque é como se os pedacinhos se comessem, ficando mais poderosos. De qualquer forma, a chegada da “tempestade solar canibal” é considerada uma consequência natural da intensa atividade do Sol, já que o 25º ciclo teve início entre 2019 e 2020, ou seja, período em que a frequência das ejeções solares é de a maior massa. A 25ª sessão está chegando ao fim.

Efeitos no terreno

Uma tempestade geomagnética poderia causar flutuações na rede elétrica, mas a possibilidade de cortes generalizados de energia parece improvável. Além disso, será mais fácil ver as luzes do norte no céu, mesmo em latitudes mais baixas do que o habitual. Mas, ao contrário do passado, é pouco provável que a aurora boreal também seja observada em Itália.

Foto de capa: NASA em X | Tempestade solar

