Qual é a nova notificação nos telefones Apple?

iPhone está muito próximo: o que é essa notificação que aparece nos celulares da Apple? Como funciona? Como desativá-lo?

Nessas horas telas e relatos de notificações estranhas que aparecerão nas telas se tornaram muito populares Telefones E Aceno de maçã. Mas, e aí? A notificação em questão parece uma pequena notificação Tela branca ou preta com Duas setas azuis Esse ponto está em alta. Abaixo, sob as setas, você pode ler: “O iPhone está muito perto. Manter o iPhone à distância do braço pode proteger sua visão” . Como funciona? Por que só aparece agora?

Conforme informado no site fastweb.it A função em questão foi nomeada “distância da tela” Foi adicionado na atualização do anúncio iOS 17. Este recurso aproveita Câmera TrueDepth Para o iPhone detectar distância Entre seus olhos e a tela. Esta câmera está integrada em todos os iPhones e iPads de última geração e é o mesmo sensor que usa ID facial. Quando a distância entre os olhos e a tela cai abaixo de um determinado intervalo, uma notificação é enviada solicitando que você guarde o telefone “com o braço estendido”. .

A ideia da Apple é que, ao manter o iPhone não muito próximo, você evite passar por isso “Fadiga ocular”ou o Fadiga ocular. Na verdade, as telas podem cansar seus olhos de várias maneiras. O mais comum é a constante mudança de foco que ocorre quando movemos os olhos de ou para o celular. . Quando paramos de olhar para a tela, nossos olhos precisam se acostumar novamente Luz naturalO oposto é verdadeiro quando começamos com uma visualização. Também é adicionado a isso luz azul emitido antes Todas as telas. O novo recurso deve ajudar a nos proteger. Se quiser desativá-lo, não tem problema: veja como!

Para fazer isso, basta acessar as configurações do iPhone e entrar na guia “Tempo de tela” A partir daí procure a opção “distância da tela”. Você pode nem achar que está ativado, na verdade deveria estar Não seja ativo. Esta função – conforme mencionado anteriormente – é compatível com todas as gerações mais recentes de iPhone e iPad. O que você acha? Você irá ativá-lo ou mantê-lo desativado?