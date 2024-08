Canais e TVs compatíveis, o que muda

A partir de 28 de agosto de 2024 avançando para Sistema de transmissão DVB-T2Ou o novo piso digital. O Ministério de Negócios e Indústria italiano anunciou isso, dando indicações específicas sobre as novidades e mudanças que afetarão os principais canais e canais de TV.

O que muda com a nova transmissão digital terrestre a partir de 28 de agosto de 2024 para os telespectadores?

O novo padrão de televisão DVB-T2 da Itália promete revolucionar a experiência televisiva dos telespectadores, oferecendo qualidade de imagem superior e Amplie a gama de canais disponíveis em alta definição.

A transição para a nova radiodifusão digital terrestre é muito simples. Não será necessário modificar a antena ou o sistema de TV Os existentes, como os atuais, projetados para o sinal DVB-T, já deverão ser compatíveis com o novo padrão.

Quais TVs são compatíveis?

todos TVs adquiridas após 22 de dezembro de 2018 Já está preparado para DVB-T2.

Para TVs adquiridas antes desta data, é necessário ter um decodificador compatível com DVB-T2 ou possivelmente uma TV que suporte o novo padrão.

Notícias para canais italianos

A partir de 28 de agosto de 2024, com a transição para novos canais digitais terrestres Ray Storia, Ray Scola e Ray Radio 2 Visual Estará disponível em DVB-T2.

o principal Canais Rai Como Rai 1 HD, Rai 2 HD, Rai 3 HD nacional, Rai 4 HD, Rai News 24 HD e Rai Premium HD serão transmitidos em alta definição em DVB-T2 e em transmissão simultânea em DVB-T.

Novo teste digital de solo, como verificar a compatibilidade da TV

Então, a partir de 28 de agosto cComo saber se uma TV é DVB-T2? A maneira mais fácil e rápida é Execute um teste de sintonia de canal. Basta iniciar uma varredura de frequência através do menu da sua TV.

Se você conseguir encontrar e visualizar canais transmitidos em DVB-T2, como Rai Storia, Rai Scuola e Rai Radio 2 Visual, a TV é compatível.

Alternativamente, pode ser útil Leia o guia do usuárioMuitas TVs contêm informações sobre os tipos de sintonizadores e os padrões de transmissão que eles suportam.

Neste caso, basta pesquisar as seções de que você está falando DVB-T2 ou Transmissão de vídeo digital – terrestre de 2ª geração. Outras TVs possuem um adesivo na parte traseira ou nas laterais que lista as especificações técnicas mencionadas DVB-T2 ou Sintonizador DVB-T2.

Depois, há uma terceira possibilidade, que é… Revise o menu de configurações da sua TVencontre a seção Ajuste de canal ou Configurações do receptor e verifique as opções.

Algumas TVs permitem visualizar o tipo de sintonizador presente nas configurações de sintonia de canal. Se DVB-T2 estiver listado, sua TV é compatível.

Em geral, porém, os modelos de televisão mais recentes deverão apoiar a transição para a nova radiodifusão digital terrestre e não causar problemas. Vamos lembrar que as TVs Adquirido após 22 de dezembro de 2018 Eles geralmente são compatíveis com DVB-T2, mas se sua TV for mais antiga, ela pode não ser compatível sem um decodificador externo.

De qualquer forma, em Site do ministério É possível consultar uma lista de equipamentos de TV e set-top boxes adequados ao novo padrão de TV, sendo possível pesquisar por marca, modelo, tipo e Ean.