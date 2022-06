2 truques do WhatsApp que não são muito conhecidos, mas que uma vez descobertos se tornarão insubstituíveis

O aplicativo de mensagens é uma fonte de utilidades e conveniência. Hoje estamos falando de dois truques realmente “irresistíveis” do WhatsApp.

no nosso país Artigos Muitas vezes falamos sobre quantos recursos ele oferece Um dos aplicativos de mensagens mais usados No mundo.

Na verdade, Ultimamente temos visto muitas pequenas e grandes revoluções que tem melhorar mais nós Experiência de usuário No whatsapp. Basta pensar nas últimas missãoAlguns ainda estão presentes no momento versões beta. Como o de poder Gerencie os participantes do grupo de maneira “mais exclusiva”.

ou, e qualquer um pode fazê-lo, A capacidade de voltar no tempo e excluir mensagens mesmo que o prazo tenha passado Máximo.

Hoje estamos falando sobre Mais dois truques que você pode usar no WhatsApp E melhore mais a satisfação em usar este maravilhoso Aplicativo de mensagens. E agora é real social.

2 truques do WhatsApp que você não deve perder

o primeiro Seleção Queremos falar sobre isso Pode ser útil em muitas ocasiões. Como sabemos, o “outro lado da moeda” no WhatsApp é que qualquer um podeAlegando que estamos sempre prontos. Entre chamadas, mensagens, voz e muito mais, às vezes gostamos Jogando o telefone pela janela E não pense mais em nada. Principalmente quando nos perguntam “Onde você está, vou compartilhar com você”.

Mas Felizmente, não há necessidade de agir drasticamente. Em primeiro lugar, se o contato não nos agradar, podemos, é claro, bloqueá-lo. Mas isso não pode acontecer com todos. Então, se eles nos enviarem uma mensagem pela enésima vez dizendo “Onde você está, vou compartilhar com você”, Podemos literalmente escapar. Finalmente, me sinto livre.

Apenas vá no bate-papo “Assédio” e em Função para enviar a posição em tempo real. Em vez de clicar em Enviar imediatamente, basta Pesquise no mapa Consulte um qualquer outro ponto. Nós adicionamos pelo menos do outro lado da cidade. Esta é a posição que a pessoa urgente chegará.

Gifs de Compartilhamento Inteligente

Segundo truqueEm vez disso, revela-se Útil na sala de mensagens de voz. Esse recurso é amado e odiado ao mesmo tempo. É muito fácil ser capaz de lançar uma vogal com as mãos cheias, mas Às vezes pode ser difícil ouvi-lo em total privacidade. Para evitar “desinstalar” os fones de ouvido, aqui está o que podemos fazer.

Existir Um aplicativo chamado “Transcritor” Como evidenciado pelo nome, é capaz de converter a mensagem de voz em texto. Ele é baixado e instalado no celular. Quando chega um clipe de áudio que não podemos ouvir em paz, eis o que precisamos fazer. é o suficiente Pressione e segure a mensagem e acesse a função “Compartilhar”.

Entre as várias opções para escolher, Vamos apenas escolher o aplicativo Transcriber. em segundos Você obtém a versão de áudio convertida em texto. E poderemos lê-lo confortavelmente quando e onde queremos.