WhatsApp, como escrever sem ser visto: um belo achado. Pode ser um truque muito útil para muitos usuários

Além de proteger nossa privacidade, podemos gerenciar melhor nossos voos online. A capacidade de escrever algo para alguém sem se preocupar em ver outra pessoa. Agora você pode.

Um dos aspectos mais preocupantes sobre seu uso WhatsApp é privacidade. Todos os usuários sempre prestaram a máxima atenção em quais são as maneiras de gerenciar sua conta Torne seus movimentos visíveis para todos. Além disso, existe um risco muito elevado de fraude, que aumentou significativamente no período passado, precisamente por causa de mensagens de Contas falsas administradas por hackers. Há também em tudo isso o habitual pedido de confidencialidade, Para escapar de olhares indiscretos no trabalho ou na vida privada. Portanto, esta é a última notícia que pode ser muito útil para uma longa fila de pessoas. Até hoje, na verdade, todos sabem sobre nosso acesso online quando começamos a usá-lo O WhatsApp. Imediatamente sob o nosso nome a conta Mostra a data e hora da conexão. Isso pode nos limitar se decidirmos ignorar intencionalmente algumas mensagens ou não responder.

WhatsApp, como escrever sem ser visto: a resposta é Widget

Para resolver completamente o problema, basta usar Novo truque realmente inteligente.

A resposta para todos os nossos problemas é chamada simplesmente ferramenta. Sobre o que estamos conversando? referir-se Um lugar ainda desconhecido para muitos. Para ativá-lo, basta pressionar e segurar um espaço vazio na tela do telefone. A tela diminuirá e as opções, incluindo esta, aparecerãoque consiste em criar um link entre o aplicativo e a área de trabalho do smartphone.

Você também deve ter em mente que toda vez que receber notificações, você também poderá lê-las de ferramentasem a necessidade de fazer login no aplicativo. Você pode ver até 6 mensagens ao mesmo tempo. Um excelente ponto de virada para todos aqueles que precisam escrever ou ler determinadas mensagens, mas não podem ser descobertos na Internet por vários motivos. Você apenas tem que tentar este método muito simples E arquive um dos problemas mais prevalentes do mundo na maior plataforma de bate-papo do mundo.