Xbox Game Pass, junho de 2022: Jogos da segunda metade do mês para assinantes

Depois de uma longa espera, os jogos foram confirmados a outra metade A partir de Junho de 2022 no catálogo Xbox Game Pass, para assinantes do Serviço Microsoft. Ao contrário do que se esperava, uma vez que o evento Xbox & Bethesda Showcase ocorreu no meio do período em questão, nenhuma notícia instantânea em particular surgiu da apresentação, e nenhuma “queda de sombra” repentina apareceu no meio da noite, então as adições ao catálogo ficaram limitados aos previstos Já há algum tempo, com surpresas surgindo nos dias anteriores.

Em comparação com os outros meses de junho, em suma, esta versão talvez seja menos confusa que as outras, mas ainda contém muitos títulos de grande interesse: no entanto, aqui retomamos os dois jogos lançados antes do anúncio oficial da programação na segunda metade do mês para a integralidade das informações. De resto, vimos a apresentação da Microsoft inteiramente voltada para o futuro próximo, que trouxe de volta a ideia de mais um ano de grandeza para o Xbox Game Pass, com vários jogos chegando entre o final de 2022 e o início de 2023. basta olhar com entusiasmo para os próximos 12 meses de serviço.