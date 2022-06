Data de lançamento e trailer oficial para PS5 e PC vazaram – Nerd4.life

o Anúncio de trailer Policial Remake da primeira parte de The Last of Us Ele apareceu entre os arquivos do portal PlayStation Direct e também revelou a data exata de lançamento de 2 de setembro de 2022 para PS5. Depois disso, o jogo também chegará ao PC, com uma janela de lançamento ainda a ser determinada.

Como podemos ver, o vídeo mostra uma mistura de sequências cinematográficas e de jogabilidade capturadas no PS5. O jogo, como diz o vídeo, foi reconstruído do zero para o PS5 (e PC).

De acordo com os primeiros detalhes oficiais, o remake de The Last of Us Part 1 contará com “jogo modernocontroles aprimorados e opções de acesso expandidas” e incluirá o DLC Left Behind.

Além da versão padrão, com preço de US$ 69,99, uma versão Firefly de US$ 99,99 também estará disponível no lançamento, mas seus detalhes não estão disponíveis no momento.

“Experimente a emocionante narrativa e os personagens memoráveis ​​de Joel e Ellie em The Last of Us, vencedor de mais de 200 prêmios de Jogo do Ano e agora reconstruído para o PlayStation 5Leia a descrição oficial.

“Desfrute de uma revisão da experiência original, que foi reproduzida fielmente, mas inclui jogabilidade moderna, controles aprimorados e opções de acesso expandidas. Além disso, sinta-se imerso nos efeitos aprimorados e na exploração e combate aprimorados.”

“The Last of Us Part 1 inclui a história completa para um jogador de The Last of Us (PS5) e o popular capítulo prequel, Left Behind.”