Trailer, período de lançamento e plataformas revelados para o Summer Game Fest 2022 – Nerd4.life

Trailer do jogo Summer Fest 2022 para Alienígenas das trevas, que chegará em 2023 no PC, Xbox One e Xbox Series X | S, PS4 e PS5.

Em Aliens: Dark Descent, você pode comandar um Uma equipe de especialistas marinhos coloniais Para tentar impedir o aparecimento de Xenomorfos aterrorizantes na lua de Lethe. Lidere seus soldados em combate em tempo real contra Xenomorfos icônicos, agentes desviantes da insaciável Weyland-Yutani Corporation e outras criaturas hediondas nunca antes vistas na franquia Alien. Você está no comando. São suas armas.

grande impedimento níveis abertos Elimine inimigos com sua equipe, emita ordens estrategicamente e use sua intuição. Tudo ao toque de botões. Prossiga com cautela – seus inimigos adaptarão suas táticas às suas ações à medida que o perseguem. Lembre-se: a morte é definitiva. Crie caminhos únicos para sobreviver, descubra atalhos, crie zonas seguras e coloque sensores de movimento – neste mundo contínuo, suas ações definitivamente afetarão os níveis.

Personalize o seu Equipe Com uma seleção de diferentes categorias. Atualize e personalize seus soldados com habilidades únicas, um vasto arsenal de armas, armaduras e vantagens para enfrentar missões desafiadoras em áreas perigosas. Desenvolva sua base para pesquisar novas tecnologias e aprimorar sua equipe.

Trate-os com sabedoria Fontes Ele calcula os riscos de ultrapassar as criaturas mais perigosas que a raça humana já enfrentou. Você e sua equipe conseguirão parar a largada antes que seja tarde demais?

Alien foi um grande sucesso com Isolation, então podemos esperar que este novo jogo também convença fãs e críticos. Conta pra gente, o que você achou desse novo jogo?