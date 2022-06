Mais de 400 jogos em oferta – Nerd4.life

Como você também pode ver no site xbdeals, a Microsoft lançou novos sites Descontos Por ocasião do Summer Game Fest e do próximo Xbox + Bethesda Showcase. São mais de 400 jogos e conteúdos em oferta para X-Box. As ofertas terminam em 24 de junho de 2022.

Neste endereço você pode ver a lista de jogos mostrados Na versão italiana da Xbox Store. A lista também mostra os jogos que fazem parte do Xbox Game Pass.

Entre os jogos à venda em junho de 2022, encontramos muitos jogos interessantes, como insultante Ultimate Edition por 7,99 euros ou Mad Max por 6,99 euros. Recomendamos a quem ainda não jogou a Sleeping Dogs Definitive Edition, que por 4,49€ é uma experiência a não perder. Também encontramos Wolfenstein II The New Colossus Digital Deluxe Edition por € 23,09, além de muito conteúdo para The Sims 4.



Wolfenstein II O Novo Colosso

Quem procura indie pode se interessar pelo pacote perigo de chuva E o risco de precipitação 2 por 7,49 euros. Se preferir apenas o segundo jogo, será de 6,24 euros, enquanto o primeiro é de 2,49 euros. Como não falar de Ori and the Will of the Wisps por 9,89€. Aqueles que querem alguma ação em 3D podem ir para Remnant From the Ashes Complete Edition por € 24,99.

Como mencionado, a lista é bastante (muito) longa, então você deve procurar exatamente o que está procurando. Diga-nos, em quais jogos você está interessado e quer ganhar um desconto?