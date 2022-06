Cyberpunk 2077, bugs? Empresa de controle de qualidade errada que mentiu para CDPR, diz relatório – Nerd4.life

os muitos um inseto Que atormentado e ainda Filme Cyberpunk 2077 estou erradoEmpresa de Garantia de Qualidade quem – qual ele mentiu ao CD Projekt RED sobre a escala dos problemas e seus próprios esforços para identificá-los, de acordo com um relatório da Forbes.

De um bug que permite identificar pessoas deficientes falsas em Night City a um bug que consegue espalhar policiais por todo o lugar, não há dúvida de que o Cyberpunk 2077 tem alguns. Problemas No lançamento, tanto no PC quanto nos consoles em particular. Bem, parece que nem todas as responsabilidades pelo que aconteceu são atribuídas à equipe polonesa.

Uma fonte anônima também revelou ao YouTuber Upper Echelon Gamers, uma empresa com a qual eles fazem negócios Verificação de qualidade A CD Projekt RED foi contratada para controlar os sistemas de jogos durante o desenvolvimento.

No entanto, essas pessoas parecem ter contatado o estúdio polonês A número falsamente exagerado de colaboradores envolvidos na exposição de bugs no Cyberpunk 2077 para manter o contrato.

Não só isso: a empresa garantiu que a equipe fosse composta por funcionários seniores, quando na verdade eram todos juniores com Menos de seis meses de experiência no controle de qualidade.

Por fim, havia uma cota diária constante de bugs relatados ao CD Projekt RED sem critérios de prioridade, levando a equipe de desenvolvimento a gastar tempo com bugs menores, enquanto problemas mais sérios não eram descobertos.