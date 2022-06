Daggerfall Unity – GOG Cut, vamos descobrir qual projeto está atualizando o jogo da Bethesda

Existem videogames nascidos na cena amadora que conseguiram brilhar com sua própria luz e, eventualmente, capturar a atenção do público em geral. De fato, por mais barulhenta e glamourosa que seja a grande indústria, é um bando de projetos de todos os tipos, entre os quais não faltam projetos para preservar e restaurar jogos antigos. Às vezes, os fãs se saem tão bem que merecem os holofotes, como pretendido Módulo Daggerfall – GOG Cut .

salvar obra-prima



As masmorras em Daggerfall Unity – GOG Cut parecem muito mais refinadas do que as do original



Se fôssemos apontar os jogos que foram mais compartilhados por nós ao longo dos anos, e que entraram permanentemente em nossa memória como gamers, diríamos que em geral são todos aqueles jogos que contêm uma promessa. Não estamos falando de jogos bem feitos ou muito bem desenhados, que eles não se importam, mas de jogos que insinuavam algo nunca antes visto, ou seja, as possibilidades tácitas de um gênero ou de todo o meio de videogame, abrindo para horizontes inteiramente novos. The Elder Scrolls II: Daggerfall Foi um desses títulos. O RPG da Bethesda era enorme e mostrou tamanha ambição por parte da equipe de desenvolvedores Pete Hines e da Bethesda Softworks de Todd Howard que imediatamente se aproximou de outros clássicos do gênero como Ultima.

Claro, certamente começou a partir do que vimos em Ultima Underworld, que Howard e seus companheiros copiaram de forma mais contundente com The Elder Scrolls: Arena (o primeiro capítulo da saga), mas foi muito além disso, tentando algo nunca antes visto . Antes, isso era oferecer aos jogadores um mundo aberto massivo, permitindo que ele desenvolvesse seu personagem tão pouco quanto quisesse, graças a um sistema de jogo muito flexível, em que as habilidades cresciam com o uso e não com a alocação de pontos de experiência (uma característica também salvo em outros capítulos da série). Isso foi em 1996 e muitos anos se passaram desde então. O Daggerfall original é difícil de manusear para os jogadores modernos, seja pelos gráficos antigos, seja pela interface nada amigável que requer um mínimo de estudo. Ao longo dos anos, Bethesda nunca retomou seu jogo, dedicando-se mais aos capítulos mais vendidos e mais famosos subsequentes (Morrowind, Oblivion, Skyrim). Felizmente, em um ponto, tornou-se totalmente gratuito e deu acesso a todos. Mas como torná-lo mais amigável e moderno?



O mundo do jogo parece mais rico e definido

foi a resposta unidade Daggerfall, um projeto de código aberto que se originou da comunidade em 2009 com o objetivo de reimaginar o jogo da Bethesda usando o Unity Engine, tornando-o mais amigável, mas sem distorcer em substância. Ao longo dos anos, o trabalho em equipe renomeado Daggerfall Workshop cresceu tão dramaticamente que atraiu novos designers e desenvolvedores, tornando-se algo totalmente extraordinário. Finalmente, em 2022, foi publicado o GOG Daggerfall Unity – GOG Cut, uma cópia do projeto editada e atualizada pelo desenvolvedor GamerZakh para Windows, que como todos os outros jogos do catálogo gerencia o CD Projekt, que atualiza automaticamente com o GOG Galáxia. Dessa forma, a necessidade de passar manualmente e instalar o jogo e as modificações individuais também foi eliminada, e o jogador não pode mais arcar com o ônus de atualizá-los.